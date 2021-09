Fútbol/Primera.- (Previa) Athletic y Mallorca quieren estar arriba y el Levante busca estrenarse ante un Rayo animado

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El Mallorca buscará en San Mamés este sábado instalarse en la zona europea de LaLiga Santander ante un Athletic Club que tiene la misma aspiración, mientras que el Levante intentará estrenar su casillero de victorias ante un Rayo Vallecano que le visita animado, en los dos partidos que abren la incompleta cuarta jornada del campeonato, con los duelos Sevilla-FC Barcelona y Villarreal-Alavés aplazados.



En 'La Catedral' (21.00 horas) se darán cita el Athletic Club y el Mallorca, dos equipos que aún no conocen lo que es perder tras sus tres primeros encuentros de la temporada y que esperan que el parón les haya ayudado a coger renovadas energías.



El conjunto bermellón, recién ascendido, se planta en Bilbao con siete puntos de nueve posibles gracias a dos triunfos (Alavés y Espanyol) y un empate (Betis), dos por delante de los 'Leones', que suman dos empates (Elche y FC Barcelona) y una victoria (Celta) y que quieren hacerse fuertes en casa para superar a su rival.



De momento, tanto Marcelino García Toral como Luis García Plaza han logrando que sus equipos se muestren firmes atrás, con sólo un gol encajado en ambos, y sacando el máximo partido a su efectividad arriba. El Mallorca ha hecho un gol en cada partido que le ha valido oro, mientras que el Athletic lleva dos, por lo que se podría ver un partido apretado.



Marcelino recupera a De Marcos y no podrá contar con Yeray Álvarez, Yuri Berchiche y Sancet, por lo que Rául García podría ser el compañero en ataque de Iñaki Williams. Luis García Plaza tendrá las bajas en defensa de Russo y Raíllo y debe decidir si alinea a un Kubo entonado que se marchó con Japón o le da descanso de inicio.



Por otro lado, en el Ciutat de València se abrirá esta cuarta jornada (18.30 horas) con el choque entre el Levante y el Rayo Vallecano, dos equipos que buscan los tres puntos para tratar de alejarse lo antes posible de la zona peligrosa de la tabla.



El conjunto 'granota' no ha estrenado todavía su casillero de victorias en esta temporada y sólo tiene como bagaje los empates ante el Cádiz y el Real Madrid, ya que se fue al parón con derrota ante la Real Sociedad. Por ello, necesita la primera victoria cuanto antes, sobre todo jugando en casa, para calmar cualquier atisbo de nerviosismo, aunque enfrente tendrá un rival directo que llega reforzado.



Después de perder y no marcar en sus dos primeros partidos de la temporada, ambos en plazas complicadas como el Pizjuén y el Reale Arena, el Rayo Vallecano aprovechó su primer partido en casa para sumar sus primeros tres puntos y hacerlo además con contundencia ante el Granada (4-0), un marcador y un rendimiento que intentará trasladar ahora a domicilio.



Paco López tiene las bajas de Soldado, De Frutos y Bardhi, pero recupera a Dani Gómez y Postigo, mientras que parece poco probable que el recién llegado Mustafi tenga minutos. Andoni Iraola no puede contar aún con su estelar último fichaje, Radamel Falcao, pero sí confirmó que Unai López, Maras y Sergi Guardiola tienen ritmo para poder aportar, aunque parece improbable que sea de inicio.



--PROGRAMA DE LA JORNADA 4.



-Sábado 11.



Levante - Rayo Vallecano. Alberola Rojas (C.Cast-manchego) 18.30.



Athletic - Mallorca. Figueroa Vázquez (C.Andaluz) 21.00.



-Domingo 12.



Espanyol - Atlético. Martínez Munuera (C.Valenciano) 14.00.



Osasuna - Valencia. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco) 16.15.



Cádiz - Real Sociedad. Muñiz Ruiz (C.Gallego) 18.30.



Real Madrid - Celta. Sánchez Martínez (C.Aragonés) 21.00.



-Lunes 13.



Getafe - Elche. Melero López (C.Andaluz) 20.00.



Granada - Betis. Cuadra Fernández (C.Balear) 22.00.



-Aplazados.



Villarreal - Alavés.



Sevilla - Barcelona.