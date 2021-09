Fútbol/Premier.- (Previa) Un Tottenham muy acechado quiere seguir líder tras el parón

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



La Premier League vuelve este sábado tras el parón por selecciones con el partido del líder, un Tottenham que tras tres victorias visita en la cuarta jornada al Crystal Palace, mientras que Leicester y Manchester City tienen un duelo directo por engancharse a esa cabeza.



El Tottenham es el único equipo de la primera división inglesa que suma el pleno de puntos, en especial gracias a los goles ganadores de Son Heung-min, mientras Harry Kane se centra tras un verano intenso y llegará tras marcar con Inglaterra. Por otro lado, los 'Spurs' están mamando bien las enseñanzas de Nuno Espírito Santo.



El técnico portugués confía en no haber perdido la racha con el parón internacional y en el campo de un Palace que busca su primera victoria. Además, la jornada, casi íntegra en sábado, tendrá un duelo entre Leicester y City ambos con seis puntos y a tres del liderato.



Los de Pep Guardiola van arrancando de la mano de Jack Grealish antes de un tramo cargado de partidos y con el inicio de la Liga de Campeones. Con siete puntos están empatados West Ham, Manchester United, Chelsea, Liverpool y Everton, todos con una jornada asequible para no fallar ni sufrir el 'virus FIFA'.



El United contará con el regreso de Cristiano Ronaldo que lució récord de goles con selección en su convocatoria con Portugal y que volverá a jugar con la camiseta del tricampeón de Europa doce años después ya que tendrá minutos tal y como confirmó Ole-Gunnar Solskjaer ante el Newcastle en Old Trafford.



Mientras, el Chelsea recibe al Aston Villa y el Liverpool juega el domingo en campo del Leeds, con los de Marcelo Bielsa aún sin ganar, al igual que un Arsenal que espera que el parón sí traiga cambios para encontrar el fútbol perdido hace mucho. En ello está Mikel Arteta, tras cero puntos y sensación de inferioridad al compararse con el resto de equipos grandes de la Premier. Los 'gunners' se juegan otro pedazo de imagen ante un Norwich también a cero.



--PROGRAMA DE LA CUARTA JORNADA.



-Sábado 11.



Crystal Palace - Tottenham Hotspur.



Arsenal - Norwich City.



Brentford - Brighton.



Leicester City - Manchester City.



Manchester United - Newcastle United.



Southampton - West Ham United.



Watford - Wolverhampton Wanderers.



Chelsea - Aston Villa.



-Domingo 12.



Leeds United - Liverpool.



-Lunes 13.



Everton - Burnley.