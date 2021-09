Fútbol.- El Bayern ficha al joven centrocampista croata de 16 años Lovro Zvonarek para la próxima temporada

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El Bayern de Múnich alemán anunció este viernes que ha fichado al centrocampista croata de 16 años Lovro Zvonarek, considerado uno de los mejores talentos del país, para que juegue en sus filas a partir de la próxima temporada.



El campeón de la Bundesliga ha llegado a un acuerdo "a largo plazo" para hacerse con los servicios del futbolista del Slaven Belupo de la Primera División de su país, donde es titular habitual.



"Lovro tuvo una prueba en nuestro campus en primavera. No solo estamos convencidos de su gran potencial de desarrollo desde entonces sino que estamos muy contentos de que haya decidido unirse al FC Bayern", dijo el director del campus del hexacampeón de Europa, Jochen Sauer.



Por su parte, Zvonarek se mostró feliz por recalar en "uno de los clubes más grandes y exitosos del mundo". "Jugar aquí en el futuro y poder usar esta camiseta me enorgullece. También me anima a trabajar duro en mí mismo todos los días", apuntó el croata.