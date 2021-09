Fórmula 1/GP Italia.- Carlos Sainz: "Veíamos que el 'Top 5' está muy lejos"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Ferrari) lamentó no tener más para dar en el Gran Premio de Italia, después de ver "lejos" pelear por el 'Top 5', séptimo para el sprint del sábado.



"Ha sido una calificación difícil desde el principio con tanto tráfico. Hemos podido mejorar. Ya desde el principio veíamos que el 'Top 5' está muy lejos, nos gustaría estar ahí y delante de nuestra afición, pero sabemos que este circuito es de los peores para nuestro coche", afirmó en declaraciones a Dazn.



El madrileño valoró la mejoría con respecto al año pasado. "Aún así hemos mejorado mucho con respecto al año pasado. Dos coches en el 'Top 8' y una buena vuelta en la Q3 que me hace resarcirme un poco de las carreras anteriores. Va a ser divertido, aunque los aficionados saben que nuestra oportunidad llega el año que viene, se esta haciendo bien para retomar el rumbo", dijo.



"Estamos donde vamos a estar, incluso el Red Bull debería estar delante nuestro. Dos buenas salidas ayudarían para ganar posiciones porque ritmo realmente no tenemos. Va a ser dura la carrera sobre todo con la velocidad punta que no es nuestro fuerte", añadió.