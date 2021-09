España.- Casado: "Sean cuando sean las elecciones, estamos listos para ganar. La esperanza de España pasa por el PP"

10-09-2021 El presidente del PP Pablo Casado junto al presidente del PP Castilla-La Mancha Paco Núñez POLITICA ESPAÑA EUROPA CASTILLA-LA MANCHA PP



TOLEDO, 10 (EUROPA PRESS)



El presidente del PP Pablo Casado ha afirmado que "sean cuando sean las elecciones", el PP está listo para ganar las autonómicas, las municipales o las generales, porque la "esperanza de España" pasa por los 'populares', una actitud que se materializará en la convención del partido con "propuestas y soluciones por el futuro".



Así se ha pronunciado en la inauguración de la nueva sede del PP en Toledo, junto a su homólogo castellanomanchego Paco Núñez, en una declaración a puerta cerrada dirigida a los cargos del PP autonómico, que ha sido difundida en la cuenta de Twitter de los 'populares' a nivel nacional.



"Debemos abrirnos de capa a la sociedad. Es importante que estemos pegados a la calle", ha manifestado Casado, lamentando que en el Gobierno podría haber mejorado su gestión, y "ha utilizado la pandemia para cuestiones de otra índole, de ocupación de las instituciones y el poder".



A su juicio, "la política tiene que aportar soluciones a los problemas", poniendo como ejemplo que cuando la luz ha subido un 200 por ciento, "no ofrecen nada", por que "lo ofrecen las propias empresas bajando las tarifas", al tiempo que ha reprochado al Ejecutivo que no respondan a la propuesta del PP en esta materia, lo que contrasta con su actitud cuando estaban en la oposición, "cuando hacían reportajes de personas vulnerables".



"Cuando hablamos de generar mayor competitividad, ¿qué hacen? hachazo fiscal", ha aseverado Casado, señalando que con subida de impuestos las "empresas cierran", lo que conlleva "pagar más prestaciones por desempleo" y que haya menos recursos económicos "para la sanidad y la educación". "Les da igual, porque no saben gestionar", ha señalado Casado refiriéndose al Gobierno central.



Respecto a la sede del PP de Castilla-La Mancha, el presidente del PP ha confiado en que los cargos del partido pasarán "muchas horas" trazando programas con propuestas que van a cambiar "para bien" la vida de sus vecinos.



"PODÉIS ENTRAR SIN LLAMAR"



De su lado, el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado que las puertas de la nueva sede del PP regional están abiertas a toda la sociedad: "Podéis entrar sin llamar, aquí hay pocos despachos y muchos espacios diáfanos para poder escuchar y compartir con los vecinos".



Núñez ha recalcado que el partido quiere estar más cerca que nunca de todos aquellos que quieran venir para contar sus preocupaciones o problemas o cualquier cuestión que pueda servir para mejorar el futuro de Toledo y de Castilla-La Mancha.



La nueva sede del PP, que está ubicada en "pleno corazón de Toledo" y a "pie de calle", inicia una nueva andadura como un partido "fuerte, unido y totalmente consolidado" para cumplir un objetivo claro: "Que Pablo Casado sea el próximo presidente del Gobierno de España".



De esta manera, Núñez ha señalado que es "urgente" que Casado tome las riendas de nuestro país porque "está en juego" el futuro de nuestros hijos y el futuro de una España de esperanza y de oportunidades, ha informado el PP en nota de prensa.



En este sentido, ha insistido en que Casado representa el modelo de libertad, de gestión seria y rigurosa que solo piensa en beneficiar a las clases medias y tratar de proteger a las familias, autónomos y pymes y agricultores y ganaderos.



Además, ha recalcado que el PP de Pablo Casado confía en los jóvenes y, al mismo tiempo, respeta y escucha a nuestros mayores, así como que protege nuestra capacidad de progresar y crecer y apuesta por una educación y una sanidad de calidad y por unos servicios sociales que garanticen unas condiciones de vida dignas.



"Tenemos un gran objetivo, que Pablo Casado sea el próximo presidente del Gobierno, y es urgente y de extrema necesidad que esto suceda para derrocar al socialismo de Sánchez".



Por otra parte, Núñez ha recordado que el éxito del partido es nuestra "fortaleza" que reside en la base, en los alcaldes, en los concejales, en las Juntas locales y en los afiliados. "Somos lo que somos porque en cada uno de los 919 municipios hay una persona que levanta la bandera del PP". "Somos el partido que cree en sus bases y el PP se apoya en ella para construir el futuro de España y de Castilla-La Mancha".



El presidente del PP-CLM ha afirmado que el partido está "listo para ganar las elecciones y para gobernar". "Estamos preparados para ganar a Page y a Pedro Sánchez".