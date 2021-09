España.- Ayuso cree que cuenta el apoyo necesario para presidir el PP de Madrid

10-09-2021 Díaz Ayuso y García-Page en Toledo POLITICA EUROPA PRESS / ISABEL INFANTES



TOLEDO, 10 (EUROPA PRESS)



La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reivindicado su candidatura para presidir el PP en la región, asegurando que el PP madrileño es el único donde el presidente no es el candidato a la Comunidad Autónoma.



Tras un acto oficial en Toledo junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dicho al respecto que "hay que devolver la normalidad al partido", a lo que ha añadido que, por los mensajes que le llegan, cuenta con el "apoyo necesario".



"Y quiero dejar claro que si soy presidenta, el alcalde de Madrid tendrá las manos libres para hacer el trabajo que está haciendo", ha rematado.



García-Page también se ha pronunciado al respecto, bromeando con el hecho de que si él apoyara a Díaz Ayuso en esa carrera, la perjudicaría.



"En la vida hay que acomodar los mapas. Todo se ha ido acomodando al mapa autonómico. Sindicatos, partidos políticos... pero en el PP, si discuten y se pelean, no me va a quitar el sueño", ha aseverado.