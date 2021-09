En el reencuentro con su público, Messi supera récord de Pelé en una noche soñada

SHOTLIST BUENOS AIRES, ARGENTINA9 DE SEPTIEMBRE DE 2021FUENTE: AFPTV 1. Plano general de un aficionado de Argentina con una bandera con el rostro de Lionel Messi2. Primerísimo primer plano de un aficionado de Argentina con un tatuaje de Lionel Messi3. Plano general de aficionados de Argentina con un cartel que dice: "Gracias Messi"4. Plano general de aficionadas de Argentina con jerseys de Lionel Messi5. Plano medio de un aficionado de Argentina con una bandera6. Plano medio de un aficionado de Argentina con un jersey alusivo a la Copa América7. Plano general de aficionados formados para entrar al estadio Monumental8. Plano medio de aficionados formados para entrar al estadio Monumental 9. SOUNDBITE 1 - Felipe Eredia, hincha de Argentina (hombre, español, 8 seg.): "Es una emoción bastante grande y bueno después de la pandemia genial, pueden volver a cancha y más que nada ver a la selección." 10. SOUNDBITE 2 - Gaston Carpinetti, hincha de Argentina (hombre, español, 11 seg.): "Estoy muy contento de ver a Messi otra vez y bueno venimos a eso, a verlo y a disfrutar de lo que lograron estos chicos." 11. Plano general de aficionados de Argentina celebrando12. Plano general de aficionados de Argentina con un cartel que dice: "Messi: Cumplime un sueño, sacate una foto conmigo" 13. Plano medio de aficionados de Argentina celebrando ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: Argentina golea 3-0 a Bolivia con la magia de Messi en camino a Catar-2022 Por Daniel MEROLLA =(Fotos)= Buenos Aires, 10 Set 2021 (AFP) - El superastro Lionel Messi demostró el jueves por qué es un rey del fútbol mundial, al marcar tres veces en la goleada 3-0 de Argentina frente a una laboriosa Bolivia en Buenos Aires y mantener a la Albiceleste con paso firme en la clasificatoria a Catar-2022Casi 25.000 aficionados, por primera vez en un estadio, el Monumental, tras un año y medio de pandemia, ovacionó eufóricamente al ídolo que superó con 79 goles el récord del mítico brasileño Pelé (77 anotaciones) como el mayor artillero de selecciones sudamericanas. Y celebró el público con un show musical la conquista en julio de la Copa América que quebró 28 años de sequía de títulos de los mayores.Messi marcó el primero, a los 14 minutos, como en un cuento de hadas, al meter un caño al defensa Luis Haquin y colocar el balón a su manera con un zurdazo en comba pegado a un poste. El segundo fue un 'pase a la red' a los 64 y sobre la hora, a los 88, conectó un rebote en el arquero Carlos Lampe. Una fiesta completa.Argentina, con 18 puntos, sigue como escolta a tres del puntero Brasil en la décima fecha de la clasificatoria sudamericana. Bolivia se mantiene relegada sin poder alcanzar ni siquiera la repesca."Esperé mucho tiempo esto. Ahora a disfrutar, es un momento único después de tanto esperar, estoy muy feliz", dijo el goleador casi al borde del llanto de emoción. Había sido un líder del equipo en el torneo sudamericano ganado en la final del Maracaná a Brasil 1-0. - Lucha sin tregua - Al terminar el encuentro, estallaron los festejos, un concierto musical y los fuegos artificiales. Los jugadores levantaron los brazos a las tribunas ocupadas en un 30% pero rebosantes de una alegría que tantas veces quedó atragantada."Es una locura la gente. Se junta todo, la Selección que viene de ser campeón de la Copa América, mucho tiempo sin poder ir a la cancha, ni ver al equipo", había declarado Messi.Marcos Acuña, Leandro Paredes y Angel Di María sumaban intentaban asociarse con pulcritud, pero la mayoría de los avances se desvanecían en la cerrada trinchera boliviana. Bolivia dio lucha sin cuartel. Metió presión fuerte sobre la salida de Argentina. Le hizo pasar zozobra a Germán Pezzella, a Nicolás Otamendi y a Nahuel Molina, forzados a desprenderse del balón apurados, sin destino. Al DT argentino Lionel Scaloni se lo veía contrariado.La Albiceleste también apretaba en el medio. Fue un anticipo en el medio de Paredes el que derivó en el gol del superartillero. La conquista aquietó demasiado las aguas en Argentina. Un jugador clave fue Alejandro ‘Papu’ Gómez que le ponía dinámica a los avances.La Verde soltó las amarras, atacó en bloque y puso en aprietos al rival. Erwin Saavedra, José Sagredo y un activo Henry Vaca hicieron poner las barbas en remojo al arquero Juan Musso.El problema de Bolivia es que su pólvora lucía mojada, faltaba puntería. El goleador e histórico verdugo de Argentina, Marcelo Moreno Martins, luchaba por el control de la pelota, pero lejos del portero Musso."Llegamos con la intención de hacer un gran partido", había anticipado el entrenador venezolano César Farías. - La magia rompe barreras - Messi armó con Di María una jugada clon de la que derivó en la apertura del marcador. El remate suyo en comba pasó cerca del poste derecho de Carlos Lampe. El arquero le había tapado un gol a Di María con un achique al borde del área. Lautaro Martínez, en la zona de fuego del área,Por momentos se abusaba de la pierna fuerte. La Verde estaba dispuesta a vender cara su derrota. Un solo gol de diferencia no le podía dar tranquilidad a Argentina. Era caminar al borde una cornisa frente a un equipo que no daba tregua.Farías movió piezas a granel al ordenar las entradas de Ramiro Vaca, Roberto Fernández, Carmelo Algarañaz y Gabriel Villamil. El partido se volvió un atractivo ida y vuelta.Scaloni jugó las cartas de mandar a la cancha a los últimamente entonados Joaquín y Ángel Correa, y a Nicolás González. Ante Joaquín se lució Lampe al taparle otro remate a quemarropa.De nuevo apareció el mago Messi para una doble pared con el 'torito' Martínez y entrar al área con serenidad pasmosa y anotar en su noche soñada con la albiceleste.dm/ma/ol ------------------------------------------------------------- EnfoqueEn el reencuentro con su público, Messi supera récord de Pelé en una noche soñada =(Fotos)= Buenos Aires, 10 Set 2021 (AFP) - En el reencuentro con su público, Lionel Messi anotó un triplete ante Bolivia (3-0) por la eliminatoria y superó el récord de Pelé como máximo goleador de una selección sudamericana, con 79 tantos. "Esperé mucho tiempo esto", dijo Messi entre lágrimas al finalizar el partido que significó el reencuentro con su público luego de haber ganado la Copa América ante Brasil en julio pasado en el Maracaná.Fue una noche soñada para el exquisito jugador que se convirtió en ídolo indiscutido al coronarse en la Copa América y cortar una sequía de títulos para Argentina de 28 años.La ansiada victoria en el Maracaná para ganar la Copa América, que Argentina no conseguía desde 1993, fue seguramente más valiosa que el de máximo artillero sudamericano para el seis veces Balón de Oro, acostumbrado a acumular récords a título personal. "Los premios individuales son secundarios", dijo Messi durante la Copa América antes de anotar su hat-trick ante Bolivia. - Superando a Pelé - A los 34 años, ya nadie en Argentina discute al capitán albiceleste. Quedaron atrás las dudas que generaba su liderazgo menos ostentoso que el que ejercía el legendario Diego Maradona o su desempeño a veces errático que no siempre condecía con el estelar jugador que brillaba y acumulaba goles en el Barcelona.Fue en el club catalán, ese en el que fichó a los 13 años y del que se despidió en agosto, que Messi se puso por primera vez a la par de la leyenda brasileña Edson Arantes Do Nascimento, Pelé, para después aventajarlo.El 19 de diciembre 2020, cuando aún vestía la azulgrana, Messi anotó ante el Valladolid y llegó a los 643 goles con la misma camiseta, algo que hasta entonces solo el mítico brasileño había escrito en la historia con el Santos, lo que le valió una felicitación del Rey: "Te admiro mucho", le escribió por las redes sociales.La suma se ampliaría luego hasta 709 goles en 836 partidos para sellar su título de máximo goleador de la historia del Barça, antes de que su despedida y su inesperado pase al París St. Germain en agosto provocara una verdadera bomba en el fútbol mundial.'La Pulga' volvió a batir una de las marcas de Pelé en marzo pasado, cuando elevó a 467 goles su cuenta en una misma liga, que el exastro del Santos había logrado en el fútbol brasileño.En la noche de este jueves se dio un baño de festejos con sus compañeros y el público que acudió al Monumental 18 meses después por la pandemia del coronavirus.bur-ls-ol/ma -------------------------------------------------------------