EEUU.- EEUU apuesta por investigar los antecedentes de refugiados afganos para evitar la llegada de terroristas del ISIS

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, ha asegurado este jueves que el Gobierno está llevando a cabo un proceso de investigación para evitar que entre los refugiados afganos haya terroristas que accedan al país.



"No tenemos información que sugiera que el Estado Islámico haya entrado en Estados Unidos a través de la población nacional afgana que hemos admitido bajo nuestras autoridades legales", ha defendido Mayorkas, quien ha detallado que existe un "proceso de selección e investigación de varios niveles y múltiples agencias" para garantizar este hecho, tal y como recoge la cadena FOX.



Así pues, el secretario de Seguridad Nacional ha señalado que se llevan a cabo continuas investigaciones de las personas refugiadas antes de que accedan a los aviones de evacuación hacia Estados Unidos en colaboración con entidades de Policía, antiterroristas y de inteligencia.



"No lo hacemos solos el Departamento de Seguridad Nacional, una vez más, lo hacemos con el FBI, el Centro Nacional de Antiterrorismo y otros departamentos y agencias de la empresa federal", ha aseverado Mayorkas.



Estas declaraciones se han producido en el marco de la preocupación de algunos legisladores del Partido Republicano por este hecho, y tras el envío de un escrito al presidente, Joe Biden, expresando su temor por lo que catalogaron como un proceso de investigación "apresurado e incompleto".



El mandatario ha apuntado que cerca de 400 miembros del personal de Seguridad Nacional se han desplazado a los países desde donde se transporta a los afganos con destino a Estados Unidos para capturar allí información biográfica y biométrica de estos como parte del proceso de selección.



"Los registros de países extranjeros a menudo se digitalizan, lo que probablemente sea el caso en la gran mayoría de los registros en Afganistán", se exponía en dicha carta en la que, además, se ponía en cuestión que "la corrupción generalizada y los gobiernos fallidos hacen que estas bases de datos no sean confiables, si no inútiles".