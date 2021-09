EEUU.- Al menos dos heridos en un incendio en el tejado de un hospital en Nueva York

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



Al menos dos personas han resultado heridas en un aparatoso incendio en el tejado del hospital St. John's de Nueva York, en Estados Unidos, según ha confirmado este viernes el Departamento de Bomberos neoyorquino al medio 'The Daily Mail'.



El incendio se encuentra controlado, aunque no ha sido extinguido todavía, según el sistema de alertas automatizadas del Departamento de Bomberos de Nueva York en Twitter.



Las alarmas saltaron sobre las 17.15 horas (hora local), y al lugar han acudido 25 unidades de bomberos, llevando a un total de más de cien efectivos.



No se conoce todavía cómo se ha originado el incendio, ni la gravedad de las heridas de los dos afectados. Numerosos vídeos y fotografías en redes sociales muestran la gran humareda negra que asciende aún sobre la zona, visible desde varios kilómetros a la redonda.