Economía/Finanzas.- Santander, reconocido por 'Euromoney' como mejor banco del mundo en inclusión financiera

14-10-2020 Sede Banco Santander ESPAÑA EUROPA MADRID ECONOMIA BANCO SANTANDER



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



Santander ha sido premiada como 'Mejor banco del mundo en inclusión financiera' en los Global Awards for Excellence 2021 organizados por 'Euromoney', según ha informado la entidad en un comunicado.



La revista ha destacado el trabajo realizado por el banco para "empoderar financieramente" tanto a particulares como a emprendedores a través de una serie de programas en Latinoamérica, Europa y EE.UU., además de la labor que realizó para ayudar a las personas, en particular a las de edad avanzada, a usar los canales digitales durante la pandemia.



La presidenta del Grupo Santander, Ana Botín, ha asegurado que, durante los últimos tres años, la entidad ha facilitado la inclusión financiera de "seis millones de personas" y que su objetivo es llegar "a los diez millones en 2025".



"Con ello generamos un impacto positivo en sus vidas, ayudando a los emprendedores a poner en marcha sus negocios gracias a nuestros programas de microfinanciación; o facilitando a los clientes el uso de los canales digitales para que no se queden atrás en el proceso de digitalización", ha añadido.



Entre algunas de sus iniciativas, la entidad ha recordado que cuenta con Finanzas para Todos, un programa para apoyar la inclusión financiera que busca ayudar a las personas a acceder a los servicios financieros, les ofrece financiación para crear y hacer crecer sus negocios y fomenta la educación financiera.



Otra de las iniciativas es Superdigital, la plataforma móvil digital que permite realizar pagos en Brasil, México y Chile y que aprovecha el crecimiento en la adopción de teléfonos inteligentes y la mejora en la cobertura de la red en Latinoamérica para fomentar la inclusión financiera en la región.