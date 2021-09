Diputado opositor venezolano insiste en la unidad para los comicios regionales

El diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jose Gregorio Correa, en una fotografía de archivo. EFE/Miguel Gutiérrez

Caracas, 10 sep (EFE).- El diputado opositor de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela José Gregorio Correa insistió este viernes en la necesidad de que toda la oposición se unifique y presente candidaturas únicas a las elecciones regionales y locales del próximo 21 de noviembre, y así ganarle al chavismo.

"No tendremos cara para decir el 22 de noviembre que no pudimos ganar el día 21 porque íbamos divididos. Tenemos que entendernos", señaló Correa en un video compartido por su equipo de prensa.

El diputado indicó que la oposición "es una sola" y que no se pueden presentar más de dos candidaturas en cada región del país caribeño.

"Tenemos que entender que con una sola candidatura podemos ganarle al Gobierno", insistió el diputado, quien llamó a las directivas de los partidos opositores a que "sean capaces de entenderse".

"Esto no es un tema de puros y purificadores, es un tema de ir unidos para derrotar a este Gobierno", puntualizó.

La oposición venezolana, incluido el sector que lidera Juan Guaidó, anunció el pasado 1 de septiembre que se presentará a las elecciones regionales y locales tras hacer una consulta a sus militantes de base que pidieron participar, aunque aseguraron que la contienda no será "justa ni convencional".

"Anunciamos a la comunidad nacional e internacional nuestra participación en el proceso de regionales y municipales del 21 de noviembre de 2021, con la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD)", aseguró la Plataforma Unitaria en un comunicado.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró ese mismo día que es "digno de aplaudir" que la oposición haya tomado la decisión de acudir a las elecciones locales y regionales.

"Yo pido un aplauso para el G-4 (grupo de los cuatro mayores partidos de la oposición) y para su anuncio, pido un aplauso porque es digno de aplaudir el gesto político de participar en las elecciones", dijo Maduro en un acto del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) transmitido por el canal estatal VTV.

Maduro consideró que la participación electoral de la oposición fue posible gracias a la mediación del presidente del Parlamento y jefe de la delegación gubernamental en la negociación con la oposición que empezó el 13 de agosto en México, Jorge Rodríguez.

Los últimos dos comicios en Venezuela han sido cuestionados por la comunidad internacional y buena parte de la oposición venezolana por considerar que no han contado con los elementos necesarios para garantizar que sean unas elecciones democráticas.

Los principales señalamientos se deben a las inhabilitaciones políticas de opositores conocidos o la intervención ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de las directivas de los partidos más grandes que se oponen al Gobierno.