Custo Barcelona adelanta en Nueva York su nueva colección, "I trust me"

Nueva York, 9 sep (EFE News).- Custo Barcelona adelantó este jueves en Nueva York su nueva colección primavera-verano 2022 llamada "I trust me" (Yo confío en mí), con un desfile reducido que estuvo dominado por la combinación de materiales y los colores vibrantes.

La marca española fundada por Custo Dalmau, que lleva más de cuatro décadas en el sector de la moda y ya cuenta 25 años presentándose en la "New York Fashion Week", enmarcó su pasarela en la plataforma de la Federación de Diseñadores de Latinoamérica.

Después de un año de pandemia que ha obligado a la firma a mostrar sus propuestas de manera virtual, Dalmau optó por un evento presencial en el interior de un local barrio de Chelsea en el que, no obstante, él estuvo ausente debido a las restricciones de viaje entre Europa y EE.UU.

El diseñador presentó un "fashion film" en colaboración con su propuesta para la primavera que viene enviando un mensaje que se proyectó ante los asistentes: "Esperamos volver la próxima temporada como hemos hecho siempre en la Fashion Week, y quiero daros las gracias", dijo.

Custo Barcelona dirigió su nueva colección a mujeres que "confían en sí mismas y proyectan convencimiento" con una "seguridad que nace de dentro", enarbolando el vestido como pieza clave tanto en su mínima como su máxima expresión, con aberturas geométricas y pliegues insinuantes.

La firma mostró una vez más un estallido de colores con contrastes fuertes, por ejemplo entre verde esmeralda y fucsia dalia o amarillo mezclado con rosa, y también fue fiel a su identidad estética elevando tejidos con brillos iridescentes.

Entre otras prendas, destacaron los pantalones de corte masculino u "oversize" en tejidos naturales como algodón o seda, tanto en tonos neutros como chillones; y también los conjuntos de baño, como "micro" bikinis de "jacquard" con lúrex o bañadores aptos para lucir por la noche.

Según indicó en un comunicado, Custo reflejó "una lección de experiencia y un paso más de la firma hacia el nuevo concepto y sentir del momento: el retorno a la esencia y a la búsqueda de la fortaleza interior que se plasma en el vestir".