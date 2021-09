Cristiano, invisible para la televisión británica

Cristiano Ronaldo, en una imagen de archivo. EFE/EPA/ANTONIO COTRIM

Londres, 10 sep (EFE).- En la década de los 60, Bob Lord, dueño del Burnley durante 26 años, cameló al resto de clubes de la por entonces Primera División para que los encuentros de una determinada franja horaria no se retransmitieran en televisión, animando a los aficionados a ir a los estadios humildes. Esta regla, vigente a día de hoy, es lo que impedirá que el Reino Unido pueda disfrutar del segundo debut de Cristiano Ronaldo con el Manchester United.

Aquella idea de Lord, que pretendía proteger los intereses de los equipos más pequeños frente al poderío de los United o Liverpool, se tradujo en que entre las 14:45 y las 17:15 del sábado no se puede retransmitir fútbol, ni inglés ni de cualquier otra liga, en las televisiones británicas.

Esta circunstancia cuenta con el apoyo de la UEFA, que permite a las ligas un apagón de dos horas y media para estimular el fútbol humilde, pero no es aplicada en otro lugar aparte del Reino Unido.

Lo que esgrimió Lord en su día es que si a un aficionado le daban a elegir entre ir a Turf Moor, campo del Burnley, o quedarse en su sofá siguiendo al Manchester United, era muy probable que muchos se quedaran con la segunda opción. Y por entonces el Burnley era equipo de Primera, por lo que Lord también explicó que si los aficionados se quedaban en casa viendo al United, no irían a ver los partidos de divisiones inferiores y que toda la pirámide se vería afectada por el cada vez mayor empuje de la incipiente televisión.

Desde aquello, este apagón solo ha sido suspendido una vez, con la llegada de la covid, que obligó a jugar a puerta cerrada y a la Federación inglesa y a la Premier a levantar la mano para que todos los encuentros estuvieran disponibles desde casa.

Ni siquiera el impacto mediático de Cristiano Ronaldo ha sido suficiente para una excepción, aunque Sky Sports y BT Sport, los teleoperadores con derechos, tuvieron su oportunidad para hacer el encuentro visible.

Al elegir los horarios, Sky y BT tienen opción a cambiar algún partido de franja. Sin embargo, para los partidos de septiembre, la fecha límite fue el 5 de julio y, por entonces, nadie se podía imaginar que Cristiano cambiaría el Juventus por el United.

De haber fichado por el Manchester City, su debut, en este caso contra el Leicester City, tampoco hubiera sido televisado.

A excepción de los más de 70.000 aficionados que estarán en Old Trafford, el resto de personas que quieran seguir el redebut de Cristiano tendrán que elegir entre escuchar la radio o recurrir a los 'streamings' ilegales de otros lugares, puesto que este partido sí que se verá sin restricciones en los 188 países que retransmiten la Premier.

