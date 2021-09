Ciudad de México tiene una caída del 45 % en covid y prevé más reaperturas

Fotografía cedida este viernes por el Gobierno de la Ciudad de México, de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, durante una rueda de prensa en la capital mexicana. EFE/Gobierno de la Ciudad de México/SOLO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Ciudad de México, 10 sep (EFE).- El Gobierno de Ciudad de México informó este viernes de una reducción del 45 % en los casos activos de covid-19 frente a agosto, el máximo pico de la tercera ola, por lo que prevé una mayor reactivación, incluso de eventos recreativos.

El Gobierno reportó 35.000 infecciones activas, lo que contrasta con las 65.000 alcanzadas el 3 de agosto, y no registra afectaciones por la reapertura de escuelas y bares de las últimas semanas, comentó en rueda de prensa Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de Ciudad de México.

"No ha habido impacto realmente ni de la entrada a clases ni de la apertura de las actividades esta semana, y vamos a evaluar la próxima semana ya para ampliar los horarios y que pueda retomarse la actividad nocturna", declaró la mandataria local en conferencia.

México, con casi 3,5 millones de casos y más de 266.000 muertes por covid-19, la cuarta cifra más alta del mundo, vive una tercera ola de contagios desde hace cerca de tres meses.

Sin embargo, el Gobierno federal afirmó esta semana que el país suma cuatro semanas consecutivas con una reducción "acelerada" de casos positivos estimados de covid-19.

En Ciudad de México, que ha sido el foco rojo de la pandemia, el Gobierno local reportó una reducción del 46 % en los ingresos hospitalarios de esta semana frente al máximo de la tercera ola alcanzado el 14 de agosto, con 2.371.

Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, afirmó que la ciudad está "ya bastante por debajo" del "umbral" de hospitalizaciones que se mantuvo en todo 2020, con "una trayectoria muy claramente a la baja".

La capital se mantendrá la próxima semana en color amarillo del semáforo epidémico, lo que indica riesgo medio de contagios.

La jefa de Gobierno adelantó que se prevé una ampliación de horarios para bares y discotecas, que reabrieron esta semana por primera vez.

Además, reveló que ha dialogado con organizadores de eventos masivos, en particular de la Fórmula 1 y el festival de música Corona Capital, para una próxima reactivación.

El Gobierno capitalino presumió que un 54 % de la población cuenta con el esquema completo de vacunación y un 90 % con al menos una dosis, por lo que están por superar las 10 millones de vacunas aplicadas.

"Vamos a cumplir de manera muy oportuna la vacunación y es gracias a la vacunación que se pueden abrir todas las actividades y aun así va disminuyendo el número de personas hospitalizadas", manifestó Sheinbaum.

En todo el país se han aplicado casi 90 millones de dosis, aunque solo 37,5 millones de personas han completado el esquema completo de vacunación.