Chirino estrena tema con otros músicos para avivar la llama del 11-J en Cuba

Fotografía cedida hoy por Loud And Live donde aparecen los cantantes cubanos (i-d) Osmani García, Srta. Dayana, Willy Chirino, El Micha, Chacal y Lenier quienes estrenaron este viernes la canción "¡Que se vayan ya!", que quieren convertir en un "nuevo himno" para "mantener viva la llama que se encendió en Cuba el pasado 11 de julio". EFE/Loud And Live

Miami, 10 sep (EFE).- Los cantantes cubanos Willy Chirino, El Micha, Srta. Dayana, Lenier, Osmani García y Chacal estrenaron este viernes la canción "¡Que se vayan ya!", que quieren convertir en un "nuevo himno" para "mantener viva la llama que se encendió en Cuba el pasado 11 de julio".

La canción está disponible a partir de hoy en todas las plataformas digitales a nivel mundial, según la empresa de entretenimiento Loud and Live, con sede en Miami.

El tema fue compuesto por Chirino y formó parte de "Pa'Lante", su álbum de 2008, pero ha sido renovado y regrabado en apoyo a las protestas pacíficas que estallaron en Cuba el 11 de julio contra el régimen cubano, que respondió con dureza contra los manifestantes.

Esta vez Chirino, ganador de los premios Grammy y Latin Grammy y convertido en icono del exilio cubano en Miami por su canción "Nuestro día ya viene llegando", del álbum "Oxígeno" (1991), ha unido su voz a varios artistas que "constituyen la nueva generación de la música cubana, y que a su vez representan diferentes géneros musicales", señala un comunicado de Loud and Live.

"Los eventos del 11 de julio nos han dado la esperanza de que el fin de ese régimen totalitario esté llegando", afirmó Chirino, nacido en Consolación del Sur (Cuba), y que ha hecho una exitosa carrera en los Estados Unidos, donde se exilió.

"Es importante que esa llama no se extinga y que el mundo entero se entere de los crímenes que se cometen a diario en la 'isla- cárcel'. Unidos con este fin, estamos alzando nuestras voces para de una vez y por todas exigir: ¡Que se vayan ya!", añadió Chirino en referencia al régimen comunista establecido en la isla hace más de 60 años.

Los coros de la canción incluyen frases como "que se vayan ya", "que se tumbe la muralla", "esto ya no tiene marcha atrás" y "el pueblo lo que quiere es libertad".

"Es nuestro deber como ciudadanos del mundo apoyar el movimiento que se alzó en la isla para lograr la libertad de Cuba. Qué mejor manera de hacerlo que con un nuevo himno que inspire a esos valientes dentro de la isla a seguir adelante con esta lucha", expresó Nelson Albareda, presidente de Loud and Live.

La producción del tema, que fue grabado en Mars Music Studio, de Miami, estuvo a cargo de Chirino, Lenier, Mauro Bertrán, Albareda y Nelson Martínez.

Las manifestaciones del 11 de julio pasado, inéditas en más de seis décadas de comunismo en Cuba, se produjeron como reacción a la extrema crisis que vive el país, donde escasean los alimentos, artículos de higiene y medicinas, proliferan las colas, la covid-19 está fuera de control y cada vez más tiendas venden productos en divisas internacionales, inaccesibles para parte de la población.

Desde que en febrero surgió "Patria y vida", de Yotuel Romero, Alexander Delgado y Randy Malcom, del dúo Gente de Zona, Descemer Bueno, El Osorbo y El Funky, que acumula más de ocho millones de visualizaciones en YouTube, han surgido varias canciones que abordan las ansias de cambio en Cuba.