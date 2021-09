Cervera: La Real Sociedad, el que mejor jugó el año pasado

El entrenador del Cádiz CF, Alvaro Cervera, en una imagen de archivo. EFE/Jose Manuel Vidal

Cádiz, 10 sep (EFE).- El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, ha elogiado este viernes a su próximo rival en el Nuevo Mirandilla, la Real Sociedad, al que definió como "muy buen equipo" que "juega con un sello muy característico" y que fue "el que mejor jugó el año pasado".

"Tiene los mismos jugadores, hacen un poco lo mismo y siguen siendo igual de ligeros con la pelota", dijo en rueda de prensa sobre el equipo vasco Cervera, quien destacó además que los de Imanol Alguacil "trabajan a diario, hacen cosas diferentes y tienen jugadores muy peligrosos: si el balón le llega a Silva, Merino u Oyarzabal, entre otros, con espacios, te harán daño", afirmó.

Cervera se refirió a los fallos defensivos que le costaron la derrota ante Osasuna en los últimos minutos, dijo que "todos los años" hay algún partido que pierden cuando creen que lo tienen ganado" y consideró que ese resultado les hizo "mucho daño" porque tienen ahora "rivales complicados".

"El espacio entre partido y partido ha sido muy largo. Hemos tenido tiempo para trabajar, analizar y asegurarnos de que no vuelva a pasar lo del otro día", explicó el técnico cántabro, quien explicó que al equipo "hay que trabajarlo" porque "es muy parecido al del año pasado", aunque tiene "la sensación" de que cuando estén todos, "a la hora de hacer cambios puede ser mejor".

No obstante, señaló que "lo que sale al campo es muy parecido a lo del año pasado" y, a la espera de cómo lleguen sus internacionales, reflexionó sobre la forma en que los suyos han de afrontar los partidos, ya que "no se trata de ser defensivo o no" pese a que "el discurso futbolístico de la gente se basa en eso y no está el problema ahí".

"El tema es quién defiende y quién ataca. Por ejemplo, Salvi es extremo pero está entre los tres mejores defendiendo del equipo. No todo el mundo sabe atacar, hay que tener muchas cualidades. El otro día cometimos errores en balones que se pueden despejar y al final nos vienen las jugadas de gol. Eso es lo que hay que evitar", comentó Cervera.