Caso Jesuitas en El Salvador estaría "paralizado", según impulsor de la causa

Fotografía de archivo de miembros de una comunidad católica mientras participan en una procesión dedicada a los jesuitas asesinados en 1989 durante la guerra civil en El Salvador. EFE/Rodrigo Sura

San Salvador, 9 sep (EFE).- El proceso penal por la masacre de 6 padres jesuitas y dos mujeres (1989) en El Salvador se encontraría "paralizado", por lo que se ha insistido a la Fiscalía a que retome una denuncia por un fallo que ordena el cierre del caso, dijo este jueves a Efe José María Tojeira, uno de los principales impulsores de la causa.

"De momento, la impresión que tenemos es que está paralizado todo y acabamos de insistir, algunas oenegés de derechos humanos nos han respaldado, en que la Fiscalía proceda a investigar la acusación que hemos presentado por prevaricación contra los jueces que fallaron contra nosotros", dijo Tojeira.

Se trata de los magistrados José Argueta y Juan Bolaños, quienes fueron denunciados por la jesuita Universidad Centroamericana (UCA).

La Sala de lo Penal resolvió tres recursos de casación a favor de los vinculados al crimen, incluido el expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994), el 8 de septiembre de 2020, un fallo que se dio a conocer el 29 de octubre de ese año.

En dicha resolución se ordenaba el cierre de la causa contra los autores intelectuales, misma que en 2017 reabrió un juzgado de Paz y cuya decisión apoyó una corte de apelaciones.

De acuerdo con la UCA, "los magistrados habrían incurrido en tal delito" porque en su fallo "omitieron cualquier referencia" a una sentencia de la Sala de lo Constitucional del Supremo que declaró esta y otras masacres como crímenes de lesa humanidad, por lo que no prescriben, al anular una ley de amnistía de 1993.

Tojeira señaló que "en esto hay que insistir y vamos a seguir hablando con la Fiscalía para ver si han avanzado, qué están haciendo".

"Ciertamente vamos a seguir insistiendo, lo que nos ha frenado es esta imposición de una nueva Sala de lo Constitucional que no consideramos legitima y, por lo tanto, nos hemos limitado a la hora de pedir un análisis constitucional de la sentencia", agregó.

Añadió: "Creemos que hay una dificultad en el campo judicial fuerte para proceder con la legalidad y ojalá esto se pueda resolver".

El pasado 1 de mayo, la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista cesó a los magistrados constitucionalista y nombró reemplazos, que Estados Unidos y otros sectores consideran "leales" al Gobierno de Nayib Bukele.

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó en 2020 un recurso para revocar la decisión y recusó a los jueces José Argueta y Juan Bolaños para que no conozcan la petición.

Se desconoce si el pleno de la Corte Suprema de Justicia ya conoció esta recusación, dado que al menos hasta enero pasado no estaba en agenda.

La madrugada del 16 de noviembre de 1989, un escuadrón del batallón elite Atlácatl del Ejército asesinó a los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno y al salvadoreño Joaquín López. También a Elba Ramos y su hija Celina, colaboradoras de los religiosos.

Los señalados como posibles autores intelectuales de los asesinatos son el expresidente Cristiani, los generales Humberto Larios, Juan Bustillo, Francisco Fuentes y Rafael Zepeda, el fallecido René Emilio Ponce y el coronel Inocente Montano, condenado en España.