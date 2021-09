Casa Real.- Belarra ve "imposible" la situación de la monarquía y desliza que el bloqueo del CGPJ provoca "preguntas incómodas"

13-06-2021 La nueva líder de Podemos, Ione Belarra, interviene tras ser elegida como secretaria general del partido con el 89% de los votos con su candidatura `Crecer´, en la IV Asamblea Ciudadana Estatal de Podemos, a 13 de junio de 2021, en el Auditorio Parque de Lucía de Alcorcón, Alcorcón, Madrid, (España). Ione Belarra ha logrado 45.753 puntos y junto a ella, 97 personas de su lista ocuparan el Consejo Ciudadano Estatal. El encuentro se realiza con el fin de cerrar el proceso asambleario y proclamar el resultado de las votaciones que den paso al nombramiento de un nuevo líder para la formación, tras siete años dirigido por Pablo Iglesias, cofundador del partido y que renunció a la política tras las elecciones madrileñas del pasado 4 de mayo. POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press



Cree que la huida del emérito es "insostenible" y acusa al PP de estar "fuera de la legalidad" al impedir la renovación del Poder Judicial



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha destacado que el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) suscita que cada vez más gente se haga "preguntas enormemente incómodas", como por qué no dimite su presidente, Carlos Lesmes, y ha acusado al PP de situarse "fuera de la legalidad" al impedir su renovación.



Además, ha subrayado que la "huida" del rey emérito Juan Carlos I es "insostenible", ante los "escándalos" de su presunta corrupción, y lleva a la monarquía española a una "situación imposible" en términos de cuestionamiento social.



Belarra se ha expresado en estos términos durante su intervención en el Consejo Ciudadano estatal de la formación morada, que se ha celebrado este viernes coincidiendo con inicio del nuevo curso político.



Ante sus correligionarios, la también ministra de Derechos Sociales ha aludido a que "sería ignorar el elefante en la habitación" no señalar que en este momento hay una cuestión "clave", pues dos instituciones del Estado, en alusión a la monarquía y el CGPJ, están "poniendo en cuestión las propias reglas de la democracia", causándole "un grave daño".



De esta forma, ha criticado que el órgano de gobierno de los jueces lleve más de dos años y medio pendiente de la renovación que exige la Constitución, y lleva a que "cada vez más gente se haga preguntas enormemente incómodas" para el poder.



NOMBRAMIENTOS CUESTIONABLES EN EL PODER JUDICIAL



"¿Por qué no dimite Lesmes si está tan preocupado en la situación del CGPJ? ¿Por qué siguen haciendo nombramientos clave en el Poder Judicial, asociados siempre además al PP? ¿Por qué el PP, principal partido de la oposición y autodenominado además partido constitucionalista, se sitúa permanentemente fuera de la legalidad?", ha cuestionado Belarra.



Del mismo modo, ha dicho que los datos "sucesivos" que se van conociendo sobre los "negocios" del rey emérito, en alusión a las sospechas de la Fiscalía del Tribunal Supremo sobre su papel de presunto comisionista, hacen "cada vez más insostenible su huida y colocan a la monarquía en una situación imposible de cuestionamiento social".



JUAN CARLOS I DEBE RENDIR CUENTAS ANTE LA JUSTICIA



A su juicio, se ha hecho "evidente" que el anterior jefe del estado utilizó su posición "para hacer negocio y no para defender los intereses de España".



En consecuencia, Juan Carlos I debe "rendir cuentas ante la justicia" para que España pueda "decirse a sí misma que efectivamente todos y todas somos iguales ante la ley, como dice la Constitución, y tiene que asumir responsabilidades políticas ante la ciudadanía respondiendo en el Congreso de los Diputados", en alusión a crear una comisión de investigación en la cámara.



Por tanto, la secretaria general de Podemos ha concluido que estas "dos anomalías", el bloqueo del CGPJ por el PP y la "huida" del exjefe del Estado ante los "escándalos de corrupción", ponen "en dificultades a la democracia" frente al conjunto de la comunidad internacional y ante la ciudadanía.