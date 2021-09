Bitcóin retrocede a mínimos establecidos en semana volátil

(Bloomberg) -- El bitcóin retrocedía hacia los niveles más bajos de la semana a medida que la aversión al riesgo se filtró nuevamente en los mercados globales.

La criptomoneda más grande por valor de mercado caía hasta 3,2% a US$44,760 durante las operaciones de Nueva York, antes de reducir las pérdidas. El ether se desplomó hasta 6,5% a US$3.210. El índice Bloomberg Galaxy Crypto cayó hasta un 5,9%.

Algunos analistas que analizan el bitcóin ven en el futuro un período potencialmente volátil a medida que la criptomoneda se enfrenta a dos niveles de soporte principales: los promedios móviles de 50 días y 200 días. Traspasar continuamente ambos podría hacer que los precios bajen a alrededor de US$40.000. Sin embargo, el promedio móvil de 50 días brindó soporte durante la semana pasada.

“Como lo hizo el martes, el promedio móvil de 50 días brindó un buen soporte para el bitcóin, esa es la buena noticia”, dijo Matt Maley, estratega jefe de mercado de Miller Tabak + Co. “La mala noticia es que si se traspasa por debajo de esa línea en los próximos días, los operadores comenzarán a preocuparse”.

El martes, el bitcóin experimentó una caída repentina cuando el lanzamiento como moneda de curso legal en El Salvador pareció verse afectado por dificultades técnicas. El token cayó hasta un 17% ese día.

Además, es un período estacionalmente desafiante para la moneda: en la última década, septiembre ha sido el único mes en el que bitcóin no ha logrado generar rendimientos positivos. La criptomoneda cayó durante el mes calendario en seis de los 10 años anteriores, perdiendo más de 6% en promedio, según muestran datos compilados por Bloomberg.

El Salvador se convirtió en el primer país en adoptar el bitcóin como moneda de curso legal, un desarrollo que muchos fanáticos de las criptomonedas vieron como potencialmente conducente a una adopción y aceptación generalizada. Tanto entusiastas como detractores de las criptomonedas están monitoreando el experimento para ver si un número significativo de personas busca realizar transacciones con bitcóin cuando circula junto con el dólar estadounidense, y si aporta algún beneficio al país.

“El experimento mal concebido de El Salvador no debería ser crítico para el futuro del bitcóin o las criptomonedas”, escribieron los estrategas de JPMorgan Chase & Co. dirigidos por Nikolaos Panigirtzoglou, en una nota a principios de esta semana. “Los mercados de criptomonedas sufrieron los fallos de El Salvador esta semana, pero eso fue por un la expectativa creada”.

