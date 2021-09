BioNTech cuenta con poder vacunar a niños entre 5 y 11 años desde octubre

EFE/EPA/SASCHA STEINBACH/Archivo

Berlín, 10 sep (EFE).- Los fundadores de la biormacéutica alemana BioNTech, desarrolladora junto a la farmacéutica estadounidense Pfizer de una de las vacunas contra la covid-19, cuenta con poder administrar su preparado ya a partir de mediados de octubre también a menores de entre cinco y once años.

"Ya en las próximas semanas presentaremos a las autoridades en todo el mundo los resultados de nuestro estudio en relación con los menores de entre cinco y once años y solicitaremos la autorización de la vacuna para esta franja de edad, también aquí en Europa", aseguró la cofundadora de BioNTech, Özlem Türeci.

En declaraciones a "Spiegel" que avanza hoy el semanario, agregó que ya se está preparando la producción y que la vacuna será la misma, pero con una dosificación menor.

El cofundador de BioNTech, Uğur Şahin, precisó que los resultados del estudio ya están sobre la mesa y sólo tienen que ser preparados ahora para las autoridades reguladoras.

Asimismo, para final de año se espera tener disponibles los datos de estudio en relación con menores a partir de los seis meses de edad.

Al mismo tiempo, los dos fundadores de BioNTech llamaron a hacer lo posible en las próximas semanas por convencer a los indecisos de los beneficios de la vacuna.

"Como sociedad todavía nos quedan unos sesenta días para evitar un duro invierno" y "deberíamos hacer los posible en estos dos meses por movilizar a cuantas más personas mejor", dijo Şahin.

Türeci subrayó que "cada persona adicional vacunada ayuda".

"No deberíamos resignarnos", apeló.

La Comisión Permanente de Vacunación (Stiko) de Alemania recomendó de manera general la vacuna contra covid-19 a partir de los 12 años a mediados de agosto.

Hasta entonces la Stiko sólo recomendaba vacunarse a los menores a partir de 12 años con enfermedades previas y de manera general a los adolescentes a partir de los 16.

EL 24,7 % DE LOS MENORES ENTRE 12 Y 17 CUENTA CON LA PAUTA COMPLETA

Hasta el jueves, el 35,9 % de los menores entre 12 y 17 años había sido vacunada, el 24,7 % con la pauta completa.

En tanto, cuentan con la pauta completa el 83,3 % de los ciudadanos a partir de sesenta años y el 66,9 % de los adultos de entre 18 y 59.

Así, el 66,3 de la población ha sido vacunada, el 61,9 % con la pauta completa.

Las autoridades sanitarias verificaron 12.969 nuevos contagios en 24 horas y 55 muertos por o con covid-19, mientras los casos activos se sitúan en Alemania en unos 156.500, según datos del Instituto Robert Koch (RKI) actualizados la pasada madrugada.

La incidencia acumulada en siete días se sitúa en 83,8 nuevos contagios con coronavirus por cada 100.000 habitantes.

El RKI notificó en su informe diario 520 hospitalizaciones de pacientes con covid-19 en un día, con lo que la tasa de ingresos se sitúa en 1,95 por cada 100.000 habitantes.

El porcentaje de pacientes con covid-19 ingresados en las ucis asciende al 6,2 %. EFE

