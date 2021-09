Berizzo califica de "nefasto" jugar sin los futbolistas no cedidos por Europa

El entrenador Eduardo Berizzo de Paraguay da hoy indicaciones a sus jugadores contra Venezuela, durante un partido por las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Catar 2022, en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción (Paraguay). EFE/Nathalia Aguilar

Asunción, 9 sep (EFE).- El seleccionador de Paraguay, Eduardo Berizzo, calificó este jueves de "nefasto" el hecho de que la triple jornada de las eliminatorias sudamericanas se disputara con la ausencia de aquellos futbolistas impedidos de jugar, en el caso de su conjunto sin el mediapunta Miguel Almirón, del Newscastle inglés.

"Me pareció una cosa nefasta haber jugado esta fecha FIFA con futbolistas que no vinieron, adulterando la clasificación, lo digo ahora, si lo decía dos días antes lo iban a interpretar como excusa", dijo Berizzo tras el partido contra Venezuela.

El argentino señaló que con ello "se vulneró el derecho de las diez federaciones sudamericanas con libertad y el derecho del futbolista de representar a su país".

"No sé porque en marzo dimos una respuesta contundente y en septiembre jugamos.Yo, Eduardo Berizzo, particularmente, estoy en contra de jugar cuando la competencia está adulterada por la falta de un futbolista de mi rival, no mío", acotó.

"Si todos los seleccionadores, diez, no podemos escoger a nuestros jugadores con libertad y eso hace que la competencia sea equitativa para todos, está adulterada", insistió.

Y concluyó asegurando que "si encima los futbolistas no pueden ejercer sus sano derecho adquirido de representar a su país, que alguien que debe de velar por sus derechos salga a explicar porque ha sucedido esto".