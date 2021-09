Ben Affleck y Jennifer Lopez, juntos en la alfombra roja de Venecia

EFE/EPA/ETTORE FERRARI

Venecia (Italia), 10 sep (EFE).- Ben Affleck y Jennifer Lopez, la pareja más aclamada del momento, han oficializado su relación desfilando juntos esta noche por la alfombra roja del Palacio de Cine del Lido, donde han acudido a la presentación de la última película de Affleck, "El último duelo" ("The last duel"), dirigida por Ridley Scott.

Era la imagen más esperada del festival. En un primer momento ha salido Affleck del coche, con traje y pajarita y ha posado un instante solo para a continuación abrir la puerta a su acompañante, que ha aparecido despampanante con un vestido blanco largo ajustado de escote vertiginoso y rematado con joyas.

El actor y director de "Argo" y la diva latina, actriz y cantante, han desfilado juntos mostrando una gran complicidad, con risas y arrumacos constantes.

Después han llegado los compañeros de reparto de Affleck, que en el filme tiene un papel secundario: Matt Damon, junto a su mujer Luciana Bozán, con vestido negro palabra honor y Jodie Comer, también de negro, pero con un vestido de gasa de cuello alto y transparencias.

Por último se ha unido Ridley Scott, director de "The last duel", la película que se proyecta esta noche en el Lido, fuera de concurso para cerrar esta 78 edición del Festival de Venecia.

Ben Affleck y Jennifer Lopez llegaron el jueves a Venecia, donde se dejaron ver juntos en taxi acuático y caminando por las calles de la ciudad.

Su reencuentro en los últimos meses, que ahora se oficializa, ha causado mucha expectación ya que la pareja se conoció en 2003 filmando "Gigli" y se comprometieron para casarse, cosa que nunca llegó a suceder, pues un año después se confirmaba la ruptura.

Desde el pasado mes de mayo han comenzado a dejarse ver juntos de nuevo, poco después de que la estrella latina culminara su relación con el exjugador de béisbol Alex Rodríguez y este verano pasaron juntos unas vacaciones en la isla italiana de Capri.