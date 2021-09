Ana Obregón anuncia emocionada su vuelta al trabajo: "Poco a poco voy saliendo de la oscuridad"

22-03-2021 Ana Obregón EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



El 13 de mayo de 2020 la vida de Ana Obregón se detenía para siempre, tras el fallecimiento de su hijo Aless Lequio tras dos años de feroz lucha contra el cáncer. Completamente destrozada e incapaz de salir adelante, la bióloga aparcaba todos sus compromisos profesionales y, arropada por su familia, abandonaba la vida pública intentando encontrar sentido a una existencia en la que ya no estaba lo más importante para ella y el motivo que siempre la empujó a seguir adelante, arrancándole una sonrisa en los peores momentos.



Abatida, Ana 'desapareció' para sobrellevar esta dolorosa pérdida en la más estricta intimidad, aunque de vez en cuando 'rompía su silencio' en redes sociales para compartir algún recuerdo de Aless, confesar cómo se encontraba o agradecer el apoyo incondicional de sus seguidores tras el varapalo más duro de su vida.



Siete meses después de la muerte del joven y como homenaje a su hijo, la bióloga reaparecía presentando las 'Campanadas' con Anne Igartiburu en TVE, una preciosa manera de agradecer el cariño recibido en su peor momento y un homenaje no solo a Aless sino a todas las personas que, como ella, perdieron a un ser querido durante la pandemia del Covid. Un momento emocionante que ya forma parte de la historia de la televisión, con una impresionante Ana, de blanco, despidiendo el 2020 y dando la bienvenida a un ilusionante 2021.



Un 2021 en el que la actriz perdía, coinciendo con el primer aniversario de muerte de su hijo en mayo, a su madre, Ana María Obregón, otro de los pilares de su vida, cuyo fallecimiento dejaba a Ana totalmente devastada e incapaz de llorar porque, en sus propias palabras, se había quedado sin lágrimas tras la pérdida de Aless.



Sin embargo, tras un verano en el que ha viviódo unas vacaciones muy especiales en Italia con su representante y amiga Susana Uribarri y en el que la hemos visto recuperar tímidamente la sonrisa, Ana ha tomado una decisión. Retomar su profesión. Y lo hará por todo lo alto, presentando el especial de Nochebuena de Televisión Española, Telepasión.



Una gran noticia que la propia Ana ha compartido emocionada en su cuenta de Instagram, desvelando lo importante que es para ella esta reaparición: "He participado en más de 15 TELEPASIONES, pero recuerdo con cariño hacer de Olivia Newton Jhon en GREASE embarazada de 4 meses de mi niño. Aún así sé que esta Nochebuena será muy especial".



"Se qué este año me han faltado fuerzas para aceptar muchos trabajos porque mi corazón sigue de luto, pero poco a poco, con vuestro apoyo y la fuerza infinita que me da mi hijo voy saliendo de la oscuridad. Gracias @susanauribarri por convencerme, comprenderme y quererme. Gracias @rtve :"vuelvo a casa por Navidad" ha confesado la bióloga en un mensaje en el que, a pesar de reiterar que todavía duele demasiado el dolor por la muerte de Aless hace 16 meses, algo ha cambiado en su interior y ha llegado el momento de volver a sonreír, recuperar su profesión que es su gran pasión, y devolver el inmenso cariño que ha recibido en el último año, el más doloroso de su vida.