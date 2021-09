Alejandra Rubio, primeras imagénes con su nuevo novio, Carlos Agüera

08-09-2021 Alejandra Rubio y su nuevo novio, Carlos Agüerae EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Primeras imágenes de la hija de Terelu Campos con el joven malagueño con el que ha recuperado la ilusión



MADRID, 10 (CHANCE)



A comienzos del mes de agosto Alejandra Rubio confirmaba en 'Viva la vida' su ruptura con Álvaro Lobo después de dos años de amor con idas y venidas y, poco después, saltaba a la luz que la colaboradora podría tener una nueva ilusión con la que se habría dejado ver de lo más apasionada por Málaga.



Sin poder ocultar su felicidad, la hija de Terelu Campos admitía que estaba conociendo a un chico pero pedía, tajante, que no se hablase de él ya que su nuevo amor prefería continuar siendo anónimo. Pocos días después descubríamos su identidad; un malagueño llamado Carlos Agüera, de 22 años, deportista, aventurero y atractivo al que no tardábamos en poner cara pese al disgusto del clan Campos, que prefería que Alejandra viviese su noviazgo en un discreto segundo plano.



Una relación que se consolida a pasos agigantados y prueba de ello es que una vez que la colaboradora ha finalizado sus vacaciones en Málaga su novio no ha dudado en venir a verla a la capital, donde se han dejado ver de lo más enamorados paseando su amor por la noche madrileña.



Muy tímidos ante los focos pero sin ocultar su complicidad, Alejandra - muy guapa con un minivestido en color blanco - confesó que está "muy feliz" con Carlos. "¿A qué es monísimo", aseguró la colaboradora, admitiendo el buen momento que está viviendo: "Estoy disfrutando mucho la verdad, pero él es anónimo y no tiene nada que ver con esto". Sus primeras imágenes, ¡en el siguiente vídeo!