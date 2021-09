Afganistán.- La UE discute con los talibán la vuelta de sus diplomáticos a Kabul

08-11-2018 Bandera de la UE frente a la sede de la Comisión Europea POLITICA EUROPA INTERNACIONAL UNIÓN EUROPEA EUROPA COMISIÓN EUROPEA



BRUSELAS, 10 (EUROPA PRESS)



La Unión Europea ya discute con las nuevas autoridades afganas la vuelta de un pequeño grupo de diplomáticos europeos a Kabul, necesario para lograr nuevas evacuaciones y facilitar la llegada de ayuda humanitaria al país, después de la salida precipitada el pasado mes de agosto tras caer Afganistán en manos de los talibán.



La crisis afgana ha sido objeto de debate entre los embajadores de los Veintisiete ante la Unión Europea las últimas tres semanas, señalan fuentes comunitarias a Europa Press, en unas reuniones en las que la diplomacia europea ha ido detallando la evolución de las evacuaciones o la situación humanitaria en Afganistán. Esta semana la reunión se centró en los contactos que mantiene el enviado de la UE para Afganistán con los talibán en Doha para recuperar la presencia comunitaria en el terreno.



Aunque el bloque no reconoce al nuevo régimen afgano, la idea de la UE es volver a tener una presencia mínima en Kabul, de unos cinco o seis diplomáticos, como sucede en otros países en conflicto, si los talibán garantizan las condiciones mínimas de seguridad. Contar con este grupo en el terreno facilitaría nuevas evacuaciones de colaboradores que no pudieron abandonar Afganistán en la primera tanda de vuelos, han señalado fuentes europeas sobre esta posibilidad, que los insurgentes verían con buenos ojos.



Con todo, la diplomacia comunitaria mantiene la cautela a la hora de tratar con los talibán y quiere implicar al bloque en su conjunto, es por ello que se espera una propuesta formal del Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, sobre estos contactos que cuente con el respaldo de los Veintisiete. Por el momento, más allá de distintos matices, los Estados miembro aprueban la iniciativa.



Así las cosas, en rueda de prensa este viernes, el portavoz del Servicio de Acción Exterior, Peter Stano, ha señalado que la UE está lista para coordinar su presencia en el terreno, aunque ha evitado ser explícito sobre los contactos con los talibán y ha insistido en que el regreso está sujeto a que se cumplan una serie de circunstancias, así como aclararse la situación a nivel local en Kabul.



"Ahora hay discusiones en marcha para ver en qué circunstancias, en que condiciones y de qué forma estará presente la UE en el terreno, pero en este momento no se producen esas condiciones y siguen las discusiones y análisis de los Estados miembros", ha argumentado Stano.



Los contactos con los insurgentes ya los adelantó el embajador comunitario en Kabul, Andreas von Brandt, quien en su comparecencia en la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo esta semana mencionó el diálogo en marcha en Doha para asegurar el pronto regreso de los diplomáticos europeos. Según indicó, el foro catarí es el espacio en el que la UE se ve rutinariamente con la delegación talibán, un espacio en el que los islamistas firmaron en 2020 un acuerdo con Estados Unidos destinado a pacificar el país.



QATAR Y PAKISTÁN



Qatar se ha convertido junto a Pakistán en uno de los países clave en la estrategia europea hacia Afganistán. Fue a través del país del Golfo que se pudieron realizar muchas evacuaciones de países occidentales, mientras, en el caso de Pakistán, que comparte frontera terrestre con Afganistán, la "influencia" que tiene sobre el país vecino le ha convertido en un actor fundamental para la gestión la crisis.



Hasta Islamabad ha viajado este viernes el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, con el objetivo de seguir buscando "vías seguras" para la evacuación de colaboradores. Esta misma semana se desplazó al país el director de la CIA, Willam Burns, al igual que el jefe de la Inteligencia rusa, Nikolai Patrushev, y la anterior semana fue el turno del ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas.