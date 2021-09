Afganistán.- El enviado afgano ante la ONU pide reconocer únicamente un gobierno que sea "verdaderamente inclusivo"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El enviado de Afganistán ante las Naciones Unidas, Ghulam Isaczai, ha pedido al Consejo de Seguridad de la organización que no reconozca a ningún gobierno en Kabul a menos que sea "verdaderamente inclusivo".



"Les pido que no reconozcan ningún gobierno en Afganistán a menos que sea verdaderamente inclusivo y se forme sobre la base del libre albedrío del pueblo", ha dicho Isaczai durante una reunión del Consejo sobre la situación en el país asiático.



Isaczai --enviado afgano de la administración del expresidente Ashraf Ghani--, ha instado a la comunidad internacional a garantizar el cumplimiento de las sanciones existentes impuestas contra líderes que forman parte ahora del gobierno talibán, lo que incluye las restricciones de viaje en su contra.



Para él, las protestas que se han registrado recientemente en el país suponen un "fuerte mensaje a los talibán de que el pueblo afgano no aceptará un sistema totalitario". Así, ha considerado que cualquier levantamiento de las sanciones supondría "un reconocimiento a nivel internacional del nuevo gobierno, que no es inclusivo".



Asimismo, ha acusado a los talibán de "cometer atrocidades" en el valle de Panjshir, reducto de la resistencia, tras la salida del país de las tropas estadounidenses. "Los talibán siguen cometiendo violaciones de los Derechos Humanos y posiblemente crímenes de guerra", ha dicho antes de acusar a los insurgentes de cortar las comunicaciones, imponer un bloqueo humanitario y llevar a cabo ejecuciones.



Tras la reunión del Consejo de Seguridad celebrada el jueves, Estados Unidos ha expresado su "indignación" por las informaciones que apuntan a que los talibán han tomado medidas de "represalia" contra el personal de la ONU que trabaja en Afganistán.



El representante interino para Asuntos Políticos Especiales, Jeffrey DeLaurentis, ha señalado que se encuentran "indignados por los informes al respecto". "Es simplemente inaceptable", ha manifestado, según ha recogido la agencia de noticias Sputnik.



"Todos los miembros del personal de la ONU deben poder realizar su trabajo sin una carga indebida y sin discriminación. Hacemos un llamamiento a los talibán para que permitan que las organizaciones humanitarias continúen con su trabajo vital en Afganistán", ha afirmado.



Fuentes de la ONU han confirmado que los talibán no han contactado aún con la organización para hablar sobre el posible nombramiento de un embajador ante Naciones Unidas.