31-29. Brady comienza la defensa del título del Super Bowl con un triunfo

El mariscal de campo de Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady, en una fotografía de archivo. EFE/Erik S. Lesser

Tampa (Florida, EE.UU.), 9 sep (EFE).- El mariscal de campo Tom Brady lanzó para 379 yardas y cuatro touchdowns, ayudando al campeón defensor del Super Bowl Tampa, los Tampa Bay Buccaneers a comenzar este jueves la temporada de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) con una victoria por 31-29 sobre los Dallas Cowboys.

Con los asientos en un estadio de la NFL llenos a su capacidad máxima por primera vez desde el inicio de la pandemia de coronavirus, el pateador Ryan Succop lo ganó con un gol de campo de 36 yardas con 2 segundos restantes.

Brady lo preparó con un avance de último minuto dirigido en el mismo campo donde los Buccaneers se convirtieron en el primer equipo en jugar y ganar un Super Bowl en su estadio local hace siete meses.

Para Brady, siete veces ganador del Super Bowl, fue el inicio número 300 de la temporada regular en una brillante carrera de 22 años, un récord para un mariscal de campo.

El jugador de 44 años también se unió al exmariscal de campo Drew Brees como los únicos jugadores en lanzar para más de 300 yardas en un partido 100 veces.

El receptor abierto Chris Godwin, el ala cerrada Rob Gronkowski y el también receptor abierto Antonio Brown atraparon pases de touchdown en la primera mitad con el equipo de Tampa Bay, que extendió su racha ganadora a nueve partidos desde diciembre pasado.

El segundo pase de anotación de Brady de la noche a Gronkowski puso a los campeones arriba 28-19. El gol de campo de Succop se produjo después de que el pateador Greg Zuerlein pusiera a los Cowboys por delante con un gol de 48 yardas con 1:24 para el final.

El mariscal de campo Dak Prescott lanzó para 403 yardas y tres anotaciones con Dallas en su primer partido desde que sufrió una grave lesión en el tobillo derecho que terminó su temporada 2020 después de solo cinco encuentros.

El profesional de sexto año no jugó en la pretemporada después de sufrir un esguince en el hombro derecho al principio del campo de entrenamiento, y las limitaciones en sus lanzamientos no se levantaron hasta dos semanas antes del primer partido, que demostró ser todo un éxito en el apartado individual y de su forma física.

Los Cowboys nunca han vencido a Brady, quien mejoró a 6-0 contra ellos, con cinco de las victorias en su histórica carrera de 20 años con los New England Patriots.

Pero Prescott, con la ayuda de una defensiva renovada de Dallas que forzó un balón suelto e interceptó un pase que rebotó en las manos de Leonard Fournette para preparar un touchdown y un gol de campo, llevó a los campeones defensores al límite ante de 65.566 espectadores que llenaron las gradas del estadio, sin ningún tipo de temor al Covid-19.

Sin embargo, en última instancia, Brady hizo que los Cowboys pagaran por los problemas que contribuyeron a que Dallas solo anotara 16 puntos en la primera mitad. Además de fallar un gol de campo de 31 yardas, Zuerlein también falló puntos extra con el poste izquierdo en el segundo cuarto.

Siete de las primeras ocho posesiones de los Cowboys comenzaron o terminaron en territorio de Tampa Bay, sin embargo, Prescott aún enfrentó un déficit de nueve puntos antes de que Dallas se acercara 28-26 en la recepción anotadora de 21 yardas del corredor Amari Cooper con menos de un minuto restante en el tercer periodo.

Cooper terminó con 13 recepciones para 139 yardas, incluida una captura de anotación de 5 yardas en el segundo cuarto. El receptor abierto CeeDee Lamb tuvo una captura anotadora de 22 yardas para los Cowboys, quienes terminaron 6-10 con Prescott perdiéndose los últimos 11 partidos de la temporada pasada.

Brady completó 32 de 50 pases y fue interceptado dos veces, uno en un pase desesperado al final de la primera mitad. Ronald Jones y Godwin también perdieron balones sueltos, y el error de este último impidió que los Buccaneers aseguraran el partido en los minutos finales.

Brown tuvo cinco recepciones para 121 yardas, incluido una anotación de 43 yardas antes del medio tiempo. Godwin tuvo nueve recepciones para 105 yardas, pero perdió el balón en los Cowboys 1 para detener una posible serie antes de que Prescott llevara a Dallas al gol de campo de la ventaja de Zuerlein.

Pero faltaba que Brady dijese la última palabra y esta volvió a ser la ganadora.