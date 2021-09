Wall Street abre en positivo y el Dow Jones sube un 0,22 %

Corredores trabajan en la Bolsa de Nueva York, en una imagen de archivo. EFE/Justin Lane

Nueva York, 9 sep (EFE).- Wall Street abrió en positivo este jueves y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 0,22 %, tras la nueva disminución de las solicitudes del subsidio por desempleo en Estados Unidos conocida esta mañana.

Veinte minutos después del inicio de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones sumaba 77,37 puntos, hasta 35.108,44, mientras el selectivo S&P 500 subía un 0,19 % o 8,79 enteros, hasta 4.522,86.

El índice compuesto del mercado Nasdaq, que aglutina a las tecnológicas más importantes, se revalorizaba 0,26 % o 39,93 unidades y se situaba en 15.326,57.

El parqué neoyorquino rompía esta mañana una racha negativa de tres días, en los que se había dejado arrastrar por el temor a un parón en la recuperación económica debido al avance de la variante delta de la covid-19, así como por las cada vez mayores preocupaciones por la retirada de subsidios adelantada por la Reserva Federal (Fed) y sobre la que todavía no se han revelado ni fechas concretas ni detalles.

La Fed se reúne los próximos 21 y 22 de septiembre y los inversores temen que pueda dar pasos hacia la reducción de su compra mensual de bonos por 120.000 millones de dólares.

La cifra semanal de solicitudes del subsidio por desempleo en Estados Unidos disminuyó la semana pasada a 310.000, la más baja desde que la pandemia de la covid-19 afectó el mercado laboral, según informó la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

En la semana anterior el Gobierno había recibido 345.000 solicitudes, y la mayoría de los analistas había calculado la presentación de unos 335.000 pedidos en la semana que concluyó el 4 de septiembre.

La cifra de pedidos del subsidio por desempleo saltó a 6,8 millones en la última semana de marzo de 2020 y desde entonces ha ido disminuyendo con altibajos a medida que la economía retorna a las actividades.

La analista del Bank of America Savita Subramanian apuntó que cuando los subsidios del banco central concluyan, la situación podría "terminar mal".

"Si la reducción significa que no hay subidas para el S&P 500, el ajuste podría ser peor", dijo citada por la cadena CNBC.

Por sectores, los más beneficiados a la apertura eran el financiero (0,84 %), el de bienes de consumo no esenciales (0,39 %) y el energético (0,32 %).

Los peor parados al comienzo de la jornada eran el inmobiliario (-0,71 %) el de bienes de consumo esenciales (-0,22 %) y de servicios públicos (-0,28 %)

Entre las 30 cotizadas del Dow Jones, despuntaban entre las que amanecían con ganancias Nike (2,25 %), Boeing (1,13 %) y American Express (1,03 %).

Del otro lado, las más perjudicadas al comienzo del día eran Walgreens (-1,54 %), Amgen (-1,43 %) y Merck & Co (-0,87 %).

En otros mercados, el petróleo de Texas descendía a 69,06 dólares el barril, el valor del oro bajaba a 1.793,20 dólares la onza, el rendimiento del bono a 10 años se reducía al 1,336 % y el dólar ganaba terreno frente al euro, con un cambio de 1,181.