VÍDEO: La Policía concluye que Ghali obtuvo su condición de residente y de nacional "legalmente"

Identifica un DNI saharaui, un pasaporte argelino, un DNI español y un NIE, vinculados todos al líder polisario



La Policía Nacional concluye que el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, obtuvo "legalmente" su "condición de extranjero residente y de nacional español", "sin que se aprecien indicios de fraude o engaño".



En oficio de 30 de julio, al que ha tenido acceso Europa Press, la Comisaría General de Información de la Policía Nacional asegura que "identificó numerosa documentación, tanto española como extranjera", vinculada a Brahim Ghali y que hizo "todas las comprobaciones relativas".



La Policía responde así al escrito de 21 de julio del Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza en el que solicitaba remitir copia de los expedientes administrativo relativos a Ghali, en el marco de la investigación que sigue el juez instructor Rafael Lasala por delitos sin especificar y falsificación de documentos privados.



Entre la documentación identificada, la Policía señala un expediente de obtención de DNI español, ubicado en el Registro Civil de Valencia, en el que consta un DNI saharaui a nombre de Gali Sidi Mustafa Sidi Mohamed expedido el 14 de noviembre de 1970.



"Este DNI saharaui o bilingüe era el documento acreditativo de nacionalidad española al que todo saharaui tenía derecho antes de 1975, cuando Sahara era una provincia española", indican los agentes, que subrayan que dicho documento "actualmente carece de valor".



Asimismo, la Policía hace referencia a un segundo documento de identidad, un pasaporte argelino --expedido el 29 de julio de 2003-- también a nombre de Gali Sidi Mustafa Sidi Mohamed. "Según el consulado argelino, este pasaporte no sirve para acreditar la nacionalidad argelina y su expedición se debía, simplemente, a efectos identificativos", precisan los investigadores.



En este segundo documento se fija 1949 como año de nacimiento y "profesor" como profesión, a diferencia del DNI saharaui en el que se decía que había nacido en 1948 y que era "militar".



En la lista figura también un DNI español, pero a nombre de Gali Sidi-Mohamed Abdelyelil, otorgado en diciembre de 2004 por el Registro Civil de Valencia y adquirido por "simple presunción, que exige 10 años de posesión de documento español, en este caso, el DNI saharaui". Según la Policía, esta identificación cumple el requisito legal.



En este DNI "difieren los nombres porque en España es perceptivo incorporar el apellido de la madre en la filiación". Se fija el 16 de agosto de 1948 como fecha de nacimiento y figura un "no consta" en el apartado de profesión. A diferencia del pasaporte expedido por Argelia, que decía que había nacido en Argel, en este DNI se acredita que nació en Smara (Sahara).



En el marco del informe, la Policía señala un cuarto documento de identidad, un NIE a nombre de Brahim Ghali Moustafa que fue obtenido por primera vez en diciembre de 1999. "Por entonces Brahim Ghali no tenía DNI español ordinario, pero si DNI bilingüe y pasaporte argelino", indican los agentes.



Según se precisa en el oficio, en 1999 Ghali fue nombrado representante del Frente Polisario en España hasta 2008. "Examinada la documentación asociada a la obtención de este NIE, se estudió la posibilidad de considerarlo agente diplomático, pero dado que la República Árabe Saharaui Democrática no es reconocida como Estado por España, se optó por la consideración de Residente en Régimen General", asegura la Policía.



En el informe se explica que años después, en 2002, el Delegado del Gobierno en Madrid resolvió favorablemente la renovación del estatus de Ghali y le concedió la residencia temporal hasta 2004, año en que adquirió la residencia permanente en la Delegación del Gobierno de Extremadura. En 2008 el líder polisario regresó al Sahara como ministro, según detalla la Policía.



"Se puede concluir, por tanto, que su condición de extranjero residente y de nacional español fue obtenida legalmente, sin que se aprecien indicios de fraude o engaño", sostienen los agentes.



SALIÓ DE ESPAÑA SIN DOCUMENTACIÓN



Pese a que la Comisaría General de Información de la Policía Nacional identifica cuatro documentos de identidad relativos a Ghali, la Jefatura Superior de Policía de Navarra informó al titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza de que el líder del Frente Polisario salió del aeropuerto de Pamplona-Noain con destino a Argelia sin pasaporte ni documentación que acreditara su identidad.



En un informe de 30 de agosto, al que también ha tenido acceso Europa Press, la Policía explicó al juez instructor que a Ghali "se le permitió la salida del territorio nacional por tratarse de una salida voluntaria", en virtud del Reglamento de Extranjería que establece que se puede abandonar el país "con documentación defectuosa o incluso sin ella" si no existe prohibición ni impedimento alguno a juicio de los servicios policiales de control.



El líder del Frente Polisario salió de España la madrugada del 2 de junio rumbo a Argelia, después de comparecer ante el juez Santiago Pedraz por varias querellas presentadas en su contra por presuntas violaciones de los Derechos Humanos en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf. El instructor de la Audiencia Nacional no dictó ninguna medida cautelar al no ver indicios de delito que apuntaran a Ghali.



Las acusaciones contra el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) cobraron impulso cuando se supo que estaba en España, específicamente en el Hospital de San Millán-San Pedro (Logroño), donde fue ingresado el 18 de abril con un cuadro grave por complicaciones derivadas del coronavirus.



DECLARACIONES



En el marco de las diligencias que se siguen en Zaragoza, el juez instructor ha dictado providencia con fecha 1 de septiembre, a la que también ha tenido acceso Europa Press, para citar a declarar al exjefe de gabinete del Ministerio de Exteriores Camilo Villarino, quien deberá acudir al juzgado para comparecer en calidad de investigado el próximo 13 de septiembre, a las 12.00 horas.



En la misma providencia, el juez ha acordado permitir que la Abogacía del Estado se persone en la causa y que asuma la defensa del exjefe de gabinete de Arancha González Laya.



Fuentes jurídicas han informado a Europa Press que ese mismo día también está citado a declarar, pero en calidad de testigo, el teniente general y segundo jefe de Estado Mayor del Aire, Francisco Javier Fernández Sánchez.



