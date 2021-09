Victoria Federica cumple 21 años

08-09-2021 VICTORIA FEDERICA Y JORGE BÁRCENAS EN IMAGEN DE ARCHIVO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CONTACTO PHOTO



MADRID, 9 (CHANCE)



Un día especial en la casa de la Infanta Elena y es que su pequeña, Victoria Federica, cumple hoy 21 años tras haber protagonizado las grandes polémicas de Casa Real, incluso habiendo desbancado por completo a su hermano Froilán, que ya apuntaba maneras en su adolescencia y quien ahora ha quedado relegado a un segundo plano.



Hace unas semanas nos enterábamos que Froilán y Victoria Federica habían sido multados por la policía con pocos minutos de diferencia por aparcar indebidamente sus coches de alta gama en una parada de taxis y en un paso de cebra en Marbella. Ante estas infracciones de tráfico, sancionada con 200 euros de multa, los sobrinos del Rey Felipe VI no reaccionaron bien, y se mostraron "altivos" e "insolentes" con los agentes.



Una nueva polémica que sacudía la casa de la Infanta Elena y que demuestra que dan igual los toques de atención que le den a los nietos del Rey Juan Carlos I, ya que después de las imágenes saltándose el toque de queda, no llevar puesta la mascarilla obligatoria y haciendo botellón durante la pandemia... parece que no han aprendido nada y que ni si quiera se esconden para pasar desapercibidos.



La vida de Victoria Federica cambió por completo con su relación con Gonzalo Caballero, cuando empezó a ser el objetivo de los medios de comunicación. Desde entonces, la nietísima del Rey Juan Carlos I ha protagonizado grandes polémicas, desbancando a su hermano.



Ahora, la hija de la Infanta Elena vive felizmente enamorada de Jorge Bárcenas, con el que ya ha cumplido dos años de relación sentimental y con el que le hemos visto disfrutar por todo lo alto este verano. 21 años que nos han servido para conocer más de cerca a Victoria Federica y que todavía no sabemos si celebrará por todo lo alto.