Veloso se baja, el pelotón le ovaciona

El ciclista gallego Gustavo Veloso posa con la indumentaria de su último equipo, el Tavira portugués. EFE/ Carlos Garcia

Lisboa, 9 sep (EFE).- Tras 21 años de profesional, el gallego Gustavo Veloso se ha bajado de la bici y se ha convertido en una leyenda viva del ciclismo portugués. Se va entre las ovaciones del pelotón, el reconocimiento de la afición y el deseo de subirse al coche para dirigir algún equipo donde enseñar lo aprendido.

En una entrevista con Efe, recuerda que ganó la Volta a Cataluña (2008) o una etapa en la Vuelta a España y que pasó por el Xacoveo Galicia y el Andalucía.

Su idilio con Portugal nació en 2013 al fichar por el Oporto. Allí ganó dos veces la Volta a Portugal (2014, 2015), fue segundo en tres ocasiones (2013, 2016 y 2020) y tercero en 2019. Dejó el club la pasada campaña y su último año lo corrió en el Tavira.

La última etapa de la Volta a Portugal fue un homenaje a Gustavo Veloso, al igual que el pasado domingo en el GP Jornal de Noticias, donde el de Villagarcía de Arosa fue arropado ante interminables ovaciones de sus compañeros.

Veloso reconoce que también le ha tocado luchar contra las crisis del ciclismo y como dato explica que a sus 41 años, tras dos décadas de profesional, aún no tiene pagada la casa.

- Pregunta: Se va cuando ha querido.

- Respuesta: Soy un afortunado por dejarlo cuando yo quiero. En estos 21 años miro para atrás y un montón de equipos han desaparecido, en general el ciclismo yo lo veo peor. En los equipos WorldTour los ciclistas ganan más, tienen acceso a las mejores carreras, pero el ciclismo no sólo es el WorldTour, todos los demás equipos están peor que hace 20 años, cuando el ciclismo estaba más equilibrado a nivel de salarios, condiciones, primaba más lo deportivo que lo económico. Ahora se está retomando el camino que había antes y poco a poco me imagino que irá cambiando otra vez.

- P: Portugal, sin equipos en la élite.

- R: La razón es que a nivel económico la capacidad que tiene Portugal no es la misma que tienen otros países. Pero como está montando el ciclismo hoy en día, a un equipo portugués lo que le interesa es correr la Volta a Portugal.

- P: Leo que, tras 21 años, aún no ha pagado su casa, ¿es así?

- R: Es la realidad, porque al final durante esos 21 años hay que comer, hay que vivir, gastos de hijos,... Y la capacidad de ahorro de un ciclista profesional que corre en Portugal, como es mi caso, aunque haya sido de los mejores ciclistas pagados en Portugal, no es mucha. No sólo en Portugal, en España también: en este equipo te dejan a deber un poquito, en el otro un poquito y tras 20 años igual suman 60 ó 70.000 euros, que es lo que te falta para terminar la hipoteca. Yo estuve dos años con un contrato bueno cuando estuve en Xacoveo y cuando desapareció el equipo pasé a estar cobrando el paro. A nivel económico, mi carrera deportiva ha sido una montaña rusa. He tenido bastante cabeza para lo que he ganado agarrarlo bien, porque me ha costado mucho ganarlo. Lo justo para vivir y pagarme una casa y espero ahora poder terminarla. Me voy contento y satisfecho.

- P: ¿Gustavo Veloso es mileurista?

- R: No, soy un privilegiado, no soy mileurista, pero te puedo decir que cobro 3.000 euros al mes, soy autónomo, tengo que pagar cada trimestre mi IRPF, mi IVA, pagar las cuotas mensuales y, al final, pues echa cuentas de lo que me queda. Vivo bien, pero no da para tener muchísima capacidad de ahorro. Mi suerte es que mi mujer trabaja también (risas).

- P: ¿Y ahora qué?

- R: Me gustaría seguir vinculado con el ciclismo, porque es lo que llevo haciendo media vida y es lo que sé hacer. Me gustaría enseñarle a otra gente lo que yo aprendí, igual que otros me enseñaron a mí. Me gustaría subirme al coche de algún equipo y estoy empezando ahora a tocar puertas. No tengo ningún objetivo fijado, simplemente estoy tanteando, hablando con la gente.

- P: ¿Portugal, España, otros países?

- R: Estoy abierto a todo. Evidentemente, como director tengo cero experiencia, quiero aprender el oficio. Aunque estuve en muchos equipos muchos años siendo el corredor que dirigía al equipo en carrera.

- P: Cuál fue su momento como ciclista.

- R: Hasta este año, tanto la Volta a Cataluña como la etapa en la Vuelta España, por lo que significó a nivel personal, deportivo, económico. Fue uno de los mayores momentos, por lo que significa a nivel mediático, a nivel de reconocimiento. Pero he de reconocer que este año viví tanto en la Volta a Portugal como en la última carrera (GP Jornal de Noticias) momentos que no voy a olvidar. Todo el pelotón aplaudiendo, todas las muestras que yo tenía, de la gente que te escribe, las redes sociales, esos momentos marcan lo mismo que ganar una carrera. Pienso que algo habré hecho bien para tener este reconocimiento.

- P: Directores y compañeros que le han marcado.

- R: Hay mucha gente. Para mí, uno de los mejores fue César María Conde, fue mi director de juvenil, fue el que arrancó mi motor, y lo arrancó con unos valores, una filosofía dentro del mundo del ciclismo. Después, tuve dos que me marcaron, Óscar Guerrero, el mejor director que he tenido dentro y fuera del coche, y Álvaro Pino, un director duro que saca el cien por cien de ti. Compañeros: Adrián Palomar, David Bernabéu, en los inicios; después coincidí con Joaquim Gomes (hoy, director de la Volta a Portugal), Marcos Serrano, Isidro Nozal, David Blanco, Ezequiel Mosquera, Alejandro Marque, etc...

- P: Un Vuelta Ibérica, ¿se podría fusionar el ciclismo de España y Portugal?

- R: Los dos países deberían de aprender uno del otro. Una vuelta transfronteriza yo no lo vería del todo bien, porque significaría la muerte de una de las dos, y en este caso sería la muerte de la Volta a Portugal. Hay que mantener las dos, son históricas. Quizá en una carrera y la otra tocar al país vecino (alguna etapa), igual que se hace con Francia en la Vuelta a España. Y en las vueltas de cinco días se podría trabajar en un calendario peninsular común, sería bueno a nivel de costes, que se reducirían mucho.

Carlos García