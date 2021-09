UE.- Expertos alertan de la vulnerabilidad de la UE ante espionajes como Pegasus y piden responder con sanciones

Cs insiste en que Borrell estudie la relación de Puigdemont con Rusia



Expertos han alertado este jueves de que la Unión Europea es especialmente vulnerable a casos de espionaje como el programa Pegasus, con el que 50.000 teléfonos de todo el mundo fueron objeto de seguimiento por parte de distintos gobiernos.



En una sesión en la Comisión de Interferencias Extranjeras y Desinformación, la profesora de la Universidad de Granada y experta en Ciberseguridad, Margarita Robles, ha apostado por articular una política europea contra la injerencia externa. "Los casos que conocemos, son realmente la punta del iceberg. Es un fenómeno que no va a desaparecer sino que va a crecer exponencialmente y Europa se encuentra en una posición vulnerable", ha advertido.



A su juicio, la forma de disuadir estas amenazas pasa por aplicar un "buen marco jurídico y sancionador" contra los individuos que se identifiquen como 'proxys' de un gobierno. A nivel interno del bloque, Robles ha pedido generar confianza y aumentar la transparencia entre Estados miembros para hacer frente a estos casos.



Para el profesor Robert Dover, de la Universidad de Hull, en muchas ocasiones los actores detrás de las injerencias no son "adversarios clásicos", sino "amigos competitivos". "Países como Estados Unidos han participado y socios comunitarios han traicionado a otros socios", ha apuntado, por lo que ha indicado que la UE debe protegerse desincentivando estas prácticas, a través de encontrar un "denominador común" en temas de ciberseguridad.



Por su lado, Laurent Richard y Sandrine Rigaud, de la organización Forbidden Stories, han lamentado la opacidad sobre estos casos de espionaje y han criticado que los ciudadanos tienen poco margen para actuar contra estos ataques. Por ello han reclamado la acción de la UE para arrojar luz sobre estos casos y poner en marcha mecanismos de denuncia. "Son los líderes los que deben pensar en sistemas de protección. Es uno de los temas de nuestra era", han recalcado.



CIUDADANOS PIDE ESTUDIAR LOS VINCULOS DE PUIGDEMONT CON RUSIA



Por su lado, la eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundua ha insistido en su intervención en que el Alto Representante, Josep Borrell, explique si el Servicio de Acción Exterior que dirige está estudiando la relación del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont con los servicios de Inteligencia rusos.



Haciéndose eco de las publicaciones del diario estadounidense 'New York Times' que apuntan a esos vínculos, la eurodiputada 'naranja' ha pedido que acuda el Alto Representante a la comisión sobre Injerencias para dar cuenta de este asunto.