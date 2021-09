Tobey: "Ahora hacemos un juego más rápido, más dinámico y me gusta"

El pívot estadounidense del Valencia Basket Mike Tobey (c) en una imagen de archivo. EFE/ JuanJo Martín

Valencia, 9 sep (EFE).- El pívot estadounidense del Valencia Basket Mike Tobey se mostró contento con el cambio de estilo de juego que ha tenido el equipo con la llegada del técnico Joan Peñarroya y señaló que ahora todo es “más rápido y más dinámico”.

“Creo que este año (Bojan) Dubljevic y yo vamos a abrir la pista y jugadores que han llegado como Jasiel (Rivero) o Víctor (Claver) son buenos para este sistema”, señaló en una entrevista con la Agencia Efe.

Tobey se incorporó a la pretemporada tras haber vivido un agitado verano en el que Eslovenia le concedió la nacionalidad y jugó con su selección el torneo preolímpico y después los Juegos de Tokio, en los que logró la cuarta plaza.

“Ha sido un verano muy diferente, sin vacaciones pero una experiencia muy guay, no cambiaría nada”, señaló Tobey, que logró una gran conexión con Luka Doncic.

“Ha sido increíble, es una súper estrella, otro nivel. Hemos tenido una gran conexión, tiene mucho talento, para él es fácil lo que para otros es muy complicado. Hemos jugado muy bien el 'pick and roll', sabe hacer cada lectura y sólo tenía que ver lo que hacía”, señaló

Su buen rendimiento le puede volver a abrir las puertas de la NBA, algo que no descarta. “Para mí ha sido una gran oportunidad, me lo he pasado muy bien. Veremos qué pasa, ha sido un gran verano para mí. Me lo estoy pasando muy bien jugando al baloncesto y veremos lo que trae el futuro, deslizó.

El jugador explicó a Efe que le costó el regreso a València tras haber tenido poco tiempo pero dijo que, como se demostró el martes en su primer amistoso ante el Gran Canaria, la integración ha sido rápida.

“Ahora estoy bien, cuando llegué a Valencia apenas había tenido tiempo para descansar pero ahora ya estoy aprendiendo cómo jugamos. Antes del partido sólo hice dos entrenamientos con el equipo pero el tener los mismos bases (Sam Van Rossom y Martin Hermannsson) es muy importante para mí”, señaló.

El norteamericano dijo que quieren ganar la Eurocopa y luchar también por el título en la Liga ACB o la Supercopa que disputan este fin de semana. “Es difícil, pero queremos intentarlo, es un título y es una oportunidad para ganar”, concluyó.