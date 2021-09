Tite considera "justa" la decisión que suspendió el clásico con Argentina

El entrenador Tite (i) de Brasil habla con sus jugadores Lucas Paquetá (c) y Gabigol tras la suspensión de un partido contra Argentina, el pasado 5 de septiembre de 2021. EFE/Sebastiao Moreira

Sao Paulo, 8 sep (EFE).- El seleccionador de Brasil, Adenor Leonardo Bachi 'Tite', afirmó este miércoles que le gustaría haber jugado el clásico ante Argentina, pero consideró la decisión de suspender el partido "justa" porque las leyes y la salud están "por encima del deporte".

"La decisión justa es respetar las leyes, es (poner) antes la salud de las personas. El deporte es importante, pero hay una escala de importancia en la que la salud está por encima, la ley está por encima", dijo Tite en una rueda de prensa en Recife, donde Brasil se medirá este jueves a Perú por las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022.

El pasado domingo, las autoridades brasileñas interrumpieron el clásico entre Brasil y Argentina, después de que cuatro jugadores del equipo visitante (Emiliano Martínez, Emiliano Buendía, Cristian Romero y Giovani Lo Celso) no obedecieron el protocolo sanitario establecido para ingresar al país, en medio de la crisis provocada por el coronavirus.

Según el entrenador brasileño, en un país existe la "Justicia", así como "leyes" y "jerarquía", que deben ser respetadas y, a su juicio, "en el fútbol no todo vale".

"El fútbol no está por encima de eso. (El protocolo) tiene que ser respetado, estamos lidiando con vidas", aseguró.

Reiteró que le gustaría que el partido hubiera sido disputado, porque "valora el juego" y, aunque evitó analizar quién debe recibir los puntos correspondientes por el duelo, reafirmó que la ley debe ser cumplida.

"Yo siempre valoro el partido jugado, pero si un error fue cometido, que se cumpla la ley, para todos", declaró.

Brasil, líder de las eliminatorias con 21 puntos, se entrenó este miércoles en Recife, en el nordeste del país, y volverá al terreno de juego este jueves, cuando se medirá con Perú en el estadio Arena Pernambuco.