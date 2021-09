¿Tiene Amador Mohedano una nueva ilusión llamada Carolina? ¡Se lo preguntamos!

02-09-2021 Amador Mohedano EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 9 (CHANCE)



Era 'Sálvame' quien este miércoles desvelaba que lejos de seguir llorando por los rincones por las 'calabazas' públicas y televisadas de Rosa Benito, Amador Mohedano podría haber recuperado la ilusión en el amor y su corazón palpitaría fuerte de un tiempo a esta parte. ¿La afortunada? Una psicóloga sevillana de 54 años llamada Carolina con la que habría quedado varias veces en los últimos meses, después de conocerse en la última feria de Chipiona.



Además, según el programa de Mediaset, la amistad - que por el momento no habría pasado a más por reticencias de la misteriosa mujer, ya que Amador quería empezar a salir con ella "muy rápidamente" - iría por tan buen camino que uno de los hijos del exrepresentante ya conocería a Carolina, que ya se ha quedado a dormir en alguna ocasión en 'La más grande'.



Una 'ilusión' que habría llegado a la vida del hermano de Rocío Jurado antes de que éste se declarase públicamente y entre lágrimas a Rosa en directo, tanto en 'Ya es mediodía' como posteriormente en 'Sálvame', lo que no habría sentado nada bien a Carolina, que finalmente 'perdonó' este desaire de su nuevo amigo especial.



Una sorprendente noticia sobre la que hemos preguntado al propio Amador Mohedano, cada vez más recuperado de la hemorragia intestinal que sufrió hace dos semanas. Ignorando nuestras preguntas y sin pronunciarse sobre su relación con Carolina; así ha reaccionado el ex de Rosa Benito a las informaciones que apuntan a que su corazón podría de nuevo ocupado por una psicóloga sevillana. ¡Dale al play y no te pierdas el momento!