Rusia llama a EEUU a reanudar el diálogo para restablecer el acuerdo nuclear iraní

El viceministro de Asuntos Exteriores ruso Serguéi Riabkov, en una fotografía de archivo. EFE/ Anush Janbabian

Moscú, 9 sep (EFE).- El viceministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov, llamó hoy a Estados Unidos a reanudar las conversaciones encaminadas a salvar el acuerdo nuclear iraní de 2015, abandonado por Washington en 2018.

"Consideramos que el JCPOA es un acuerdo único que sería importante conservar y nos esforzamos al máximo para ello. Apelamos a la responsabilidad y sentido común de los estadounidenses, aunque sólo sea partiendo del hecho de que nadie saldrá ganando con su ausencia", señaló, citado por la agencia rusa Interfax.

Según el diplomático ruso, el fracaso del acuerdo nuclear no incrementará la seguridad, afectará al régimen de no proliferación de armas nucleares y disparará la tensión en Oriente Medio.

"Surge la pregunta de a quién le conviene esto. Es necesario centrarse (...) en el reinicio urgente del proceso de conversaciones en Viena", dijo.

Riabkov constató que tanto Moscú como Washington comparten "la necesidad de avanzar en las conversaciones, que deben ser reanudadas en el punto en que se interrumpieron en junio pasado" debido al cambio de Gobierno en la nación persa.

Precisamente, el viceministro de Exteriores ruso indicó que el tema de la reanudación de las conversaciones fue abordado con el enviado especial de EEUU para Irán, Robert Malli, durante su visita a Moscú este 8 y 9 de septiembre.

El diplomático ruso señaló que los países y organizaciones implicados en el acuerdo nuclear iraní mantienen "contactos diarios a diferentes niveles".

"Buscamos la creación de un entorno propicio para un intenso trabajo político", aseveró.

Según Riabkov, en los próximos días esos contactos se centrarán en preparar importantes reuniones multilaterales en Viena, que incluyen una sesión de la junta de gobernadores y una conferencia general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Este organismo advirtió el pasado martes que Irán continúa enriqueciendo uranio hasta niveles cercanos al necesario para fabricar armas atómicas y bloqueando las inspecciones internacionales, lo cual afecta la capacidad del OIEA de verificar el programa nuclear iraní.

El JCPOA fue firmado entre Irán y seis grandes potencias (Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania) para limitar el programa atómico iraní a cambio del alivio de las sanciones internacionales, pero en 2018 Washington se retiró del mismo y volvió a imponer medidas punitivas a Teherán.

En vistas a ello, Irán comenzó en 2019 a superar los límites de cantidad y pureza de uranio que se le permitía enriquecer, hasta alcanzar niveles de 5, 20 y 60 %, y en febrero de este año suspendió la aplicación del protocolo adicional del Tratado de No Proliferación Nuclear sobre la realización de inspecciones sorpresivas.

Con el fin de lograr el regreso de EEUU y el cumplimiento total del acuerdo por parte de Irán hubo varias rondas de negociaciones en Viena que quedaron en suspenso ante el cambio de Gobierno en Teherán.