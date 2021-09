Rusia aboga por una pronta reunión del Cuarteto para Oriente Medio, Israel discrepa

EFE/EPA/ALEXANDER NEMENOV/POOL

Moscú, 9 sep (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, abogó este jueves por una pronta reanudación del trabajo del Cuarteto para Oriente Medio para lograr la paz entre israelíes y palestinos, opinión que no fue compartida por su homólogo israelí, Yair Lapid.

"Nosotros estamos interesados en que ese encuentro se celebre después de un largo paréntesis", dijo Lavrov durante una rueda de prensa conjunta con Lapid en Moscú.

Lavrov recalcó que se refiere a la reunión del cuarteto de mediadores internacionales (EEUU, Rusia, UE y la ONU) a nivel de ministros.

"Nuestros representantes en el cuarteto mantuvieron conversaciones hace unos meses y hubo un aparente entendimiento acerca de la necesidad de reanudar el trabajo", dijo.

El jefe de la diplomacia rusa señaló que la Administración de Joe Biden está dispuesto a reanudar esa labor, "a diferencia de sus antecesores".

"Nosotros estamos listos para hacerlo en cualquier momento", subrayó, al tiempo que agregó que ahora todo depende de los otros integrantes del cuarteto.

Sin embargo, Lapid que efectuó su primera visita en calidad del jefe de la diplomacia israelí a Moscú, señaló que por el momento no hay necesidad en una reunión del cuarteto de mediadores para Oriente Próximo.

"Ahora simplemente no hay nada de qué hablar", aseveró el ministro, quien descartó que los representantes del cuarteto vayan a celebrar conversaciones en los márgenes de la Asamblea General de la ONU prevista entre el 21 y 27 de septiembre en Nueva York.

Lapid también negó conversaciones sobre la firma de un acuerdo de paz con Siria y aseguró que la cuestión sobre la devolución de los Altos del Golán sirio, ocupado por Israel en 1967 y anexionado en 1981, "no se discute".

La oficina rusa ante la ONU propuso previamente celebrar una reunión del cuarteto en los márgenes de la Asamblea General para tratar la situación en la Franja de Gaza y evitar que las tensiones entre palestinos e israelíes desemboquen en una "guerra a gran escala".

Los mediadores internacionales para Oriente Medio conversaron la última vez en mayo pasado en formato de videoconferencia.