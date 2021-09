Quartararo busca dar otro paso hacia el título en el complicado Motorland aragonés

Fabio Quartararo llega al Gran Premio de Aragón dispuesto a apuntarse una 6ª victoria en esta temporada y acercarse un poco más al título mundial, pero se enfrenta a un circuito complicado, donde el ídolo español Marc Márquez puede continuar su ascenso.

El joven piloto francés de Yamaha, que afronta esta 13ª prueba de la temporada con 65 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado del Mundial, el vigente campeón Joan Mir (Suzuki), es consciente de la dificultad y se muestra cauto.

"Aragón es, sin duda, el peor circuito de la temporada, no para Yamaha sino para mí. A veces he sido rápido aquí, incluso tuve la pole el pasado año, pero nunca he sido regular. Estaría bien cambiar eso y quiero aprender para mejorar", aseguró.

A falta de una victoria, un buen resultado le permitiría acercarse del título cuando sólo quedan seis carreras para acabar la temporada. Tras Mir, el francés Johann Zarco (Ducati-Pramac) y el italiano Francesco Bagnaia (Ducati) están, respectivamente, están 69 y 70 puntos del francés.

Ni Zarco ni Bagnaia han ganado nunca en MotoGP y tienen ganas de éxito, pero sus potentes Ducati no están cómodas en el circuito español y la última victoria de la marca de Borgo Panigale se remonta a 2010.

Las Suzuki de Mir y de su compañero y compatriota Álex Rins se mueven mejor en Aragón como demostró la victoria el pasado año de este último. Tras un inicio de temporada difícil, las máquinas campeonas del mundo la pasada temporada parecen haber encontrado su ritmo aunque no hayan cosechado todavía ninguna victoria este año.

- ¿La hora de Márquez? -

Marc Márquez, el seis veces campeón del mundo, se considera aquí como en casa y de ello dan testimonio sus cinco victorias.

Pero el campeón español sigue su propio camino de regreso a la cima tras el accidente que lo tuvo apartado de los circuitos la pasada temporada. Su brazo derecho sigue haciéndole sufrir y tiene el récord de más caídas desde el inicio de la temporada.

Actualmente 12º del campeonato a 147 puntos de Quartararo, sus esperanzas de un 7º título se han desvanecido, pero debe probar que sigue al más alto nivel.

Aragón es uno de los raros circuitos donde se corre en sentido contrario a las agujas del reloj, lo que ayuda a aliviar el brazo derecho de Márquez. Fue precisamente en un circuito del mismo tipo, el de Sachsenring alemán, donde logró en junio su único victoria de la temporada.

"Las curvas a izquierda meten menos presión al brazo derecho", subrayó este jueves el piloto de Honda, precisando que las primeras vueltas de la carrera, cuando los neumáticos están frescos y ofrecen más adherencia, son las más difíciles por son "las más físicas".

- Viñales con Aprilia -

El público, unas 20.000 personas, también estarán pendientes de otro español, Maverick Viñales, que debutará con Aprilia.

Tras haber dejado Yamaha tras unas oscuras acusaciones de sabotaje, el piloto de Figueres quiere mostrar que puede aspirar a una 10ª victoria en MotoGP.

Llega en un momento en que las Aprilia, relegadas durante mucho tiempo al medio de la parrilla, vuelven al primer plano como prueba el tercer puesto de su nuevo compañero y compatriota Aleix Espargaró en el último GP de Gran Bretaña, el primer podio en MotoGP para la marca italiana.

Presente en MotoGP desde 2015 con la escudería Gresini, la firma de Noale se dispone a ser el próximo año una auténtica escudería de fábrica y parece haber encontrado los secretos de la velocidad.

"Las seis carreras que faltan servirán sobre todo para preparar la próxima temporaa y nuestra prioridad es aprender", afirmó Viñales este jueves.

En las otras categorías, el australiano Remy Gardner intentará aumentar su ventaja sobre el español Raúl Fernández en Moto2.

En Moto3, el fenómeno de 17 años Pedro Acosta, ya cinco veces ganador en su primera temporada en la categoría, intentará aumentar su ventaja en el campeonato tras su mala actuación (11º) en la última carrera, en Silverstone.

jld/gr/pm/dr