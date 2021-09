Polonia.- El Senado polaco rechaza las enmiendas de la controvertida ley de medios lanzada por el Gobierno conservador

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El Senado de Polonia ha rechazado este jueves las enmiendas de una controvertida ley de medios de comunicación, presentada por el Gobierno conservador de Ley y Justicia (PiS) y que según sus críticos ataca la libertad de expresión, por lo que deberá volver de nuevo a la Cámara Baja, el Sejm.



En la votación han participado 93 parlamentarios de los cien que conforman un Senado controlado por la oposición, que ha hecho valer sus 53 escaños y ha votado en contra de la propuesta, que viajará nuevamente al Parlamento, donde PiS podría todavía anular las enmiendas que hizo al texto.



Sin embargo podría ser insuficiente, pues el presidente polaco, Andrzej Duda, ya ha expresado que no tiene intención de firmar la legislación tal y como está actualmente redactada y el Gobierno no cuenta con el respaldo necesario para revocar el veto presidencial.



Si para el Gobierno el texto sirve para proteger a las cadenas locales de ser adquiridas por empresas de fuera de Europa --dicen que es para evitar que China o Rusia se puedan hacer con ellas--, sus críticos aseguran que se trata de un ataque a la libertad de expresión, pues con ella se obligaría a la estadounidense Discovery a vender TVN, la cadena privada independiente más grande del país.



El bloque independiente del Senado ha defendido que las enmiendas del Gobierno "no pueden mejorar" un texto que debería ser eliminado en su totalidad. "Este proyecto es insostenible", ha dicho el portavoz del grupo, Krzysztof Kwiatkowski, informa el diario polaco, 'Rzeczpospolita'.



Durante el debate, el mariscal adjunto del Senado, Michal Kaminski, ha confiado en que la ley fuera "tirada a la basura" y ha denunciado que desde 2015 "hay una guerra híbrida contra la libertad" en Polonia, con el gobierno "levantando la mano" contra ella.



La medida ha sido motivo de disputa entre el PiS y Acuerdo, su socio de coalición, llegando incluso a provocar hace un mes el cese del viceprimer ministro y ministro de Desarrollo, Jaroslaw Gowin, tras considerar el primer ministro, Mateusz Morawiecki, que estaba siendo "desleal" con esta y otras políticas, como la reforma fiscal, o el reparto de los fondos europeos para la pandemia.



La polémica en torno a esta ley ha llegado también hasta Estados Unidos, si bien la principal damnificada sería la estadounidense Discovery, donde su secretario de Estado, Antony Blinken, mostró su preocupación por el ataque a la libertad que a juicio de Washington se estaría cometiendo y a las buenas relaciones económicas entre ambos países.



Blinken señaló que ley es "contraria" a los principios y valores "que defienden las naciones modernas y democráticas" y advirtió de que "podría socavar el sólido clima de inversión" de Estados Unidos y sus empresas en suelo polaco.