Piatti: “Los últimos fichajes han subido el nivel del equipo”

El delantero argentino del Elche, Pablo Piatti (d), efectúa un lanzamiento durante un partido. EFE/Manuel Lorenzo

Elche (Alicante), 9 sep (EFE).- El delantero argentino del Elche Pablo Piatti afirmó este jueves que las últimas incorporaciones realizadas por el club han elevado el nivel deportivo del equipo, si bien precisó que el objetivo sigue siendo la permanencia.

“Estoy feliz porque han subido el nivel y eso nos exige a los que ya estábamos aquí dar un paso adelante”, dijo el jugador, quien añadió que cuando llegan a un equipo de este perfil “hay que trabajar el doble para estar disponible para el técnico”.

“Tenemos claro que el objetivo es la permanencia. No nos gustaría llegar a la última jornada con el agua al cuello”, dijo el interior argentino.

“Sabemos que ha venido gente de calidad, pero después hay que formar un equipo, que es completamente diferente y trabajar para que las piezas encajen”, explicó el atacante sudamericano.

Piatti, que llegó al club en los últimos meses de la pasada temporada, dijo estar recuperado de los problemas físicos que sufrió en la pretemporada y aseguró que no será un problema para el entrenador, Fran Escribá, adaptarse a las cualidades de jugadores como los recién llegados.

“Si algo demostró el técnico es tener variantes y no casarse solo con un sistema”, comentó el argentino, quien destacó que en la plantilla del Elche “hay jugadores de diferentes perfiles”.

Piatti calificó a su nuevo compañero, el también argentino Javier Pastore como un futbolista “diferente que ha estado toda su carrera en la élite” y deseó que pueda encontrar en el Elche la forma de ofrecer su mejor versión.

“Ojalá poco a poco vaya encontrando las sensaciones físicas que exige la élite, pero la temporada es larga y hay tiempo y lugar para todos”, comentó.

En cuanto a la cantidad de argentinos en el equipo, con hasta siete jugadores de esta nacionalidad, Piatti quiso aclarar que el vestuario del Elche recibe a todos los futbolistas con los brazos abiertos “independientemente de su nacionalidad”.

“El vestuario no se fija si eres de Brasil o de Chile. Somos varios argentinos porque se ha dado que el propietario es argentino y quiere ese perfil, pero eso no significa que los argentinos vayamos por un lado y los demás por otro”, argumentó.

Por último, Piatti se refirió al Getafe, próximo rival, del que comentó que bajo la dirección de Michel tiene un perfil diferente al que tenía con Bordalás en su banquillo.

“Es otro tipo de Getafe, pero eso no significa que sea nada fácil. Ellos vienen de una racha no tan positiva, pero juegan en casa y hay que ser consciente de contra qué equipo vamos a jugar”, concluyó.