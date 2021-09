Paco López: “No es la situación ideal, pero no soy un técnico que se queje”

El entrenador del Levante, Paco López, en una imagen de archivo. EFE/ Manuel Bruque

Valencia, 9 sep (EFE).- El entrenador del Levante, Paco López, admitió este jueves que no cree que tener veintisiete jugadores en la plantilla sea la “situación ideal” para el técnico, pero descartó la posibilidad de quejarse públicamente de la confección del equipo para la presente temporada.

“Hay que diferenciar entre lo que sería una situación ideal y una real. No es la situación ideal, pero es la real en la que nos adaptamos rápido porque tiene que ser así”, dijo en la rueda de prensa telemática previa al partido del sábado ante el Rayo Vallecano.

“Ni soy, ni voy a ser un entrenador que se queje absolutamente nada de cosas que ya tienen poca solución”, insistió el entrenador valenciano, quien destacó que sus jugadores “son los mejores” y con los que “hay que tirar” para intentar ganar al Rayo.

Preguntado varias veces sobre si estaba satisfecho o no con la plantilla que dirige, Paco López se negó a dar su opinión de forma pública. “A quien corresponda le doy mi opinión y hay situaciones que se pueden arreglar y otras que no. Tengo veintisiete jugadores y hay que sacar el máximo rendimiento a la plantilla”, zanjó Paco López, que sólo se limitó a decir que a él le gustan “los buenos futbolistas”.

“No creo que sea una cuestión de que a uno no le guste jugar con extremos o no. Me gusta tener variedad, pero te tienes que adaptar a la plantilla que hay y en función de eso también a una idea de juego que la marca el cuerpo técnico y el tipo de jugador de que dispones”, argumentó.

Además, el entrenador del Levante valoró la llegada a última hora del central alemán Shkodran Mustafi. “Es un jugador más para ayudarnos a conseguir los objetivos y a aumentar más si cabe la competitividad en ese puesto. Hay que tener en cuenta de dónde viene, que su último partido lo jugó en mayo y que ha entrenado solo”, comentó Paco López, quien no quiso adelantar cuándo podrá debutar.

Tampoco dijo si había estado preocupado por si se cerraba o no su inscripción en la Liga, por el hecho de no disponer dorsales de jugadores de campo. "No percibí ninguna inquietud", finalizó. EFE