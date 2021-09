ONU.- La ONU pide que el compromiso de actores locales continúe en los estados que salen de un conflicto

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha pedido al Consejo de Seguridad de la ONU que se asegure de que el compromiso de los agentes locales continúe durante un periodo de transición en aquellos estados que salen de un conflicto.



Para los países que albergan misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, el proceso de consolidación de la paz después de un conflicto es una señal de progreso pero también un momento de "profundos riesgos", según ha detallado la ONU este jueves.



"Las misiones de mantenimiento de la paz pueden ayudar a poner a un país en el comino correcto, pero solo las partes interesadas locales pueden mantenerlo allí a largo plazo", ha expresado Guterres al informar sobre el debate abierto del Consejo de 15 miembros sobre el tema de las transiciones entre el mantenimiento de la paz operaciones y sus sucesoras presencias en las Naciones Unidas.



El secretario general ha detallado la complejidad de la reducción de una misión y ha puesto sobre la mesa la necesidad de adaptarla a las condiciones sobre el terreno, además de hacer hincapié en que ninguna operación ha sido diseñada para ser permanente.



En esta línea, la expresidenta de Libera Ellen Johnson ha remarcado que no importa cuán exitosa sea la misión de la ONU, si el país anfitrión y su población no guían los esfuerzos de recuperación después de dicho conflicto.



Johnson ha recordado el caso de Liberia, donde la Misión de las Naciones Unidas (UNMIL) desplegó alrededor de 180.000 efectivos de mantenimiento de la paz durante sus 15 años de historia y fue ampliamente considerada como un éxito gracias, en parte, a su fuerte compromiso con los socios regionales e internacionales, lo que ha permitido que en el país perdure la paz.



De igual modo, la representante de la sociedad civil y presidenta de la Asociación de Desarrollo Comunitario de Sudán, Safaa Elagib Adam, ha recordado que su país "impresionó al mundo" cuando las mujeres y los jóvenes lideraron una revolución histórica y no violenta que puso fin a décadas de brutal Gobierno militar en 2019.



Cuando los miembros del Consejo han hecho uso de la palabra, muchos oradores se han hecho eco de la complejidad de las transiciones de mantenimiento de la paz y han rechazado los intentos de imponer soluciones de "talla única" en cualquier país.



Varios de ellos han subrayado, también, la primacía del país anfitrión en el proceso de consolidación de la paz, al tiempo que han advertido de las limitaciones o los plazos impuestos desde el exterior, al mismo tiempo, otros han destacado la importancia de abordar las causas fundamentales del conflicto, un proceso distinto de las consideraciones de seguridad, y de seguir colaborando con las mujeres locales, las minorías y los miembros de la sociedad civil.