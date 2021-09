México lidera sin exquisiteces y siente el acoso de Canadá, Estados Unidos y Panamá

AMDEP9571. CIUDAD DE PANAMÁ (PANAMÁ), 08/09/2021.- Jesús Corona (c) de México celebra un gol hoy, en un partido de las de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de Catar 2022 entre las selecciones de Panamá y México en el estadio Rommel Fernández en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Bienvenido Velasco

Redacción Deportes, 8 sep (EFE).- Sin una presentación para echar cohetes y con el entrenador Gerardo Martino en recuperación de una cirugía, México sudó para sacar un empate y con 7 puntos mantuvo el liderato en la tercera fecha del octagonal de las eliminatorias de la Concacaf, pero bajo el acoso, a 2, de Canadá, Estados Unidos y Panamá.

Costa Rica, Honduras y El Salvador decepcionaron con sus resultados y con los mismos 2 enteros forman un trío de selecciones que han perdido distancia con la vanguardia.

Jamaica continúa en el sótano con uno.

El 7 de octubre será la próxima cita.

1-4. HONDURAS-ESTADOS UNIDOS: Un susto que cobra con goleada

Para Honduras, que pudo ganar pero no supo mantener la ventaja y se diluyó en los últimos 15 minutos, fue como un gran trago amargo.

Ricardo Pepi, la nueva joya del fútbol estadounidense, apareció a los 75 minutos para trazar el comienzo de una vigorosa remontada en cancha ajena por 1-4, y el primer triunfo en el octogonal final del equipo de las Barras y las Estrellas.

Hasta entonces, la 'empatitis' parecía regir los destinos de Honduras y Estados Unidos, que con tres puntos resumían su andadura al cabo de tres salidas en la liguilla.

Pero con la goleada, Honduras cayó al sexto lugar con 2 puntos, los mismos de Costa Rica, que es quinta, y El Salvador, ahora penúltima.

Estados Unidos saltó al tercer puesto con los mismos 5 enteros de Canadá, que es segunda, y Panamá, la cuarta selección.

El ariete del Primeiro de Agosto angoleño Brayan Maya pudo cambiar la tendencia de empates para la H con su tanto a los 27 minutos.

Pero las urgencias del equipo estadounidense comenzaron a tener alivio a partir del tercer minuto del comienzo de la segunda parte con el tanto del defensor del Fulham inglés Antonee Robinson.

Luego llegó Pepi, el astro del Dallas para desequilibrar la balanza.

Pero los visitantes querían más para no dejar dudas de su recuperación, y entonces otra nueva promesa, el centrocampista de 20 años que milita en el Salzburgo, Brenden Aaronson, aumentó en el minuto 86 y Sebastian Lleget puso la guinda en el 93.

1-1. COSTA RICA-JAMAICA: Costa Rica no levanta y Keylor salva

Costa Rica extendió este miércoles, por tercera jornada seguida, su mal momento en la fase final de las eliminatorias al ceder un 1-1 a Jamaica, última selección del octogonal.

La formación tica buscaba abandonar este miércoles el penúltimo lugar, borrar el decepcionante comienzo y acercarse a las posiciones de vanguardia, pero el arranque arrollador, con un gol a los tres minutos, se fue por la borda en el amanecer del segundo tiempo.

El delantero del Saprissa Jimmy Marín puso adelante a los locales, pero los desaciertos y las dudas volvieron a partir de la igualada de Shamar Nicholson en el minuto 47.

Peor pudieron resultar las cosas para los pupilos del colombiano Luis Fernando Suárez pues a los 87 minutos el portero Keylor Navas debió exigirse al máximo para evitar el gol de la remontada de los Reggae Boyz.

Costa Rica, que en la cuarta jornada, el 7 de octubre, visitará a Honduras, ahora marcha en el quinto puesto con 2 puntos. Y con uno cierra la fila Jamaica, que ese mismo día jugará en los pagos de Estados Unidos.

1-1. PANAMÁ-MÉXICO: Corona daña una fiesta y sostiene al Tri

La alegría por el inminente salto de Panamá al primer lugar de las eliminatorias de la Concacaf la produjo antes de la media hora de juego el delantero del The Strongest boliviano Rolando Blackburn.

El viento parecía soplar a favor de la Roja centroamericana y el entrenador hispano-danés Thomas Christiansen caminaba hacia su primera victoria resonante desde que llegó al banquillo.

Pero en el minuto 76 apareció Jesús Corona para aguar la fiesta.

El delantero del Oporto portugués garantizó un empate que, sumado a las victorias, mantienen al Tri solitario en la cúspide de la clasificación.

Como ocurrió en el partido del pasado domingo contra Costa Rica, el seleccionador de México, el argentino Gerardo Martino siguió el partido a distancia, pues se recupera de una cirugía de retina, y en el banquillo estuvo su asistente Jorge Theiler.

El empate no resultó del todo malo para la selección panameña, que sigue invicta con 5 enteros, los mismos de Canadá y Estados Unidos, y sin perder el rastro a los líderes mexicanos.

En su próxima cita Panamá visitará a la selección de El Salvador y México recibirá a la fortalecida selección de Canadá.

3-0. CANADÁ-El SALVADOR: Solo 6 minutos de rebeldía

El muro de contención levantado por la selección salvadoreña en el BMO Field, de Toronto, cayó rápido, a los 6 minutos, por culpa de Atiba Hutchinson.

Apenas habían transcurridos 5 minutos cuando llegó el segundo mazazo de los pupilos del entrenador inglés John Herdman a través Jonathan David.

El partido bien pudo haber terminado tras el primer tiempo pues en el segundo los dirigidos por Hugo Pérez no tuvieron argumentos para inquietar la portería de Milan Borjan.

Peor aún en el minuto 59 Tajon Buchanan puso la guinda y Canadá se elevó en la clasificación con su primera victoria en el octogonal final y 5 puntos de 9 posibles, que le dejan en el segundo puesto.

El Salvador, que había resuelto con empates sus primeras dos salidas, quedó estacionado en el sótano de la clasificación con dos puntos.