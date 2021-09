Merkel: los conservadores no van a mantener la Cancillería "sin esfuerzos"

EFE/EPA/CLEMENS BILAN

Berlín, 9 sep (EFE).- La canciller Angela Merkel afirmó este jueves que todo el bloque conservador alemán era consciente de que mantener la jefatura del gobierno no iba a ser fácil después de su salida de la política, tras 16 años al frente del país.

Merkel realizó estas declaraciones junto al presidente del grupo parlamentario del Partido Popular Europeo (PPE) en la Eurocámara, Manfred Weber, en una rueda de prensa en Berlín, donde ambos participan en un encuentro del PPE.

"Para todos en la Unión Cristianodemócrata y la Unión Socialcristiana (CDU/CSU) estaba claro que tras 16 años (en el gobierno) no se iba a llegar a la Cancillería automáticamente y sin esfuerzos", subrayó Merkel.

La canciller hacía así referencia a los datos adversos que muestran las últimas encuestas, que sitúan al bloque conservador en segunda posición por primera vez en más de 17 años, por detrás del Partido Socialdemócrata (SPD).

Preguntada sobre la posibilidad de que el bloque conservador alemán pierda las elecciones del 26 de septiembre y vuelva a la oposición, la canciller se limitó a decir que su papel no es entrometerse en la campaña y destacó que nada está decidido hasta el día de las urnas.

"Se está luchando y al final se contará", dijo la canciller.

Weber, por su parte, alertó de los peligros que a su juicio conllevaría un tripartito de izquierdas en Berlín, una opción aritméticamente posible según los últimos sondeos.

Un gobierno de izquierdas, dijo en referencia a esa posible coalición de socialdemócratas, verdes y La Izquierda, "ahondaría las fracturas" actuales de la Unión Europea (UE) cuando lo que a su juicio necesita el bloque es alguien en la Cancillería que sepa trabar consensos.

"Por eso (el candidato conservador alemán) Armin Laschet debe acceder a la Cancillería", prosiguió Weber, porque "sabemos lo importante que es un gobierno popular en Berlín para el conjunto del continente".

Merkel, interrogada sobre alguna característica positiva del candidato socialdemócrata y su actual ministro de Finanzas, Olaf Scholz, aseguró que es una persona que cuando acuerda con ella algo lo cumple.

"Cuando hablamos y acordamos algo, ambos lo cumplimos", respondió de forma escueta.