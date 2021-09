"Manu" Ginóbili ingresa como inversor en la "fintech" argentina Ualá

El exescolta argentino de San Anotnio Spurs, Manu Ginóbili, en una fotografía de archivo. EFE/William Abate

Buenos Aires, 9 sep (EFE).- El exjugador de baloncesto Emanuel "Manu" Ginóbili acaba de ingresar como inversor en la "fintech" argentina Ualá, anunció este jueves la propia compañía, una de las empresas "unicornio" del país suramericano.

"Uno de los mejores deportistas de la historia se suma a Ualá motivado por la misión de llevar los servicios financieros de América Latina al siglo XXI", destacó la empresa en un comunicado.

Según Ualá, el exjugador de la NBA es un "amante de las nuevas tecnologías" y "posee un interés particular por sumarse a emprendimientos innovadores de alto impacto".

"En ese sentido, el crecimiento exponencial de Ualá sumado a su propósito de ampliar el acceso a los servicios financieros han llamado su atención", aseguró la firma fundada por el empresario argentino Pierpaolo Barbieri.

Creada en octubre de 2017 en Argentina y con operaciones también en México desde octubre pasado, la compañía busca facilitar el acceso al sistema financiero ofreciendo una tarjeta Mastercard prepaga internacional gratuita -ya emitió 3,5 millones de tarjetas- que puede ser usada en comercios y sitios de venta en línea .

También ofrece otros servicios, como préstamos personales, sistemas de cobranza para emprendedores y comerciantes, contratación de seguros y realización de inversiones en fondos comunes.

El mes pasado, tras recibir 350 millones de dólares en una nueva ronda de inversión, Ualá se convirtió en "unicornio", como se denomina a las empresas valoradas en más de 1.000 millones de dólares.

"Sigo de cerca el crecimiento de Ualá y me entusiasma sumarme como inversor a una empresa que apuesta por la inclusión financiera en Argentina y ahora también en México", comentó la exfigura de los San Antonio Spurs, quien se retiró del baloncesto profesional hace tres años.

Ualá no reveló cuál es el monto de inversión aportado por el exdeportista argentino.

Pierpaolo Barbieri sostuvo que es "un gran honor" para la compañía "contar con el apoyo de Manu".

"Para nosotros es más que un inversor; siempre ha sido un referente: por su compromiso con la excelencia, el trabajo en equipo y su increíble carrera profesional. En lo personal es un gran orgullo aprender de él", sostuvo el fundador y director ejecutivo de Ualá.

En las sucesivas rondas de inversión celebradas por la empresa, la firma ha recibido capitales de, entre otros, los fondos administrados por Soros Fund Management, Goldman Sachs Asset Management, Ribbit Capital, Greyhound Capital, Monashees y Endeavor Catalyst y de "inversores ángeles" como Jacqueline Reses e Isaac Lee.