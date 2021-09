Luuk de Jong: "Encajo en el equipo"

El delantero neerlandés Luuk de Jong (d), seguido por el presidente del Club, Joan Laporta este jueves en el Camp Nou durante su presentación como nuevo jugador azulgrana.EFE/Enric Fontcuberta

Barcelona, 9 sep (EFE).- El nuevo delantero del Barcelona, el neerlandés Luuk de Jong, aseguró este jueves en su presentación que encaja en el equipo, pese a ser suplente en el Sevilla y no ajustarse a los cánones clásicos del conjunto catalán.

"Es una suerte estar aquí. Creo que el mensaje del míster (Ronald Koeman) fue claro: quería un delantero distinto y por eso pensó en mí. Ya hacía tiempo que había pensado en mí y creo que encajo en el equipo. Ya he demostrado mi calidad al más alto nivel y espero poder hacerlo aquí", explicó el neerlandés, petición expresa de Koeman.

De Jong, cedido por el Sevilla para esta temporada con opción de compra, no cerró las puertas a permanecer en el Barça en el futuro, aunque dijo que su prioridad actual es "trabajar tanto como pueda", después de cumplir "un sueño de niño".

"Es el paso más importante de mi carrera. Es una cosa muy grande haber conseguido jugar en el mejor club del mundo. He tenido muchas cosas importantes en mi carrera, como ganar la Europa League, pero estar aquí en el Barcelona es un sueño hecho realidad", describió el delantero de 31 años.

El poderoso atacante se suma a la nómina de neerlandeses presentes en el club azulgrana, donde, además de Ronald Koeman, también están Frenkie de Jong y Memphis Depay, con quien le une "una gran relación".

"A Memphis ya lo conozco del equipo nacional y en el PSV ya habíamos jugado juntos. Tenemos una muy buena conexión, nos entendemos muy bien sin palabras. Utilizamos el lenguaje del fútbol y espero que nos entendamos igual aquí", subrayó.

Del mismo modo, De Jong habló de lo que espera de él en el campo Koeman, su principal valedor y que contactó con él durante el mes de agosto.

"El míster quería un delantero, pero diferente a lo que tiene en el equipo, para cambiar un poco de táctica. Y creo que eso puedo dárselo", describió.

Además, el jugador, de 1,88 metros de altura, explicó que suele marcar en los partidos importantes porque disfruta "del juego" y no se fija tanto en quién es el rival.

Fichado en el último minuto del mercado veraniego y todavía sin debutar, De Jong se puso a disposición del cuerpo técnico para el siguiente partido del equipo, en el debut en la Liga de Campeones del próximo martes ante el Bayern de Múnich.

"Me siento muy bien. Tuve una lesión en la rodilla, una lesión complicada, con dos meses de recuperación, pero ahora llevo ya tres o cuatro semanas de entrenamiento con el equipo. Me siento en forma y preparado. No sé qué planes tiene el míster para el próximo partido pero me siento preparado", afirmó.