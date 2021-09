Los históricos Partido Aprista y PPC pierden su inscripción oficial en Perú

Vista de una bandera del Partido Aprista Peruano, en una fotografía de archivo. EFE/Paco Chuquiure

Lima, 9 sep (EFE).- Los históricos Partido Aprista Peruano (PAP) y Partido Popular Cristiano (PPC) figuran entre las agrupaciones políticas que han perdido su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú tras los comicios generales del pasado 11 de abril, informaron este jueves fuentes oficiales.

El Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE determinó que solo 9 de las 24 agrupaciones que estaban inscritas hasta ahora mantienen su vigencia y canceló el registro de otras 15 por no haber cumplido con los requisitos que ordena la ley electoral peruana.

Entre estas figura el Partido Aprista Peruano (PAP), fundado en 1930 por el ideólogo Víctor Raúl Haya de la Torre y que tuvo como su último líder histórico al dos veces presidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011).

El PAP no participó en los comicios generales de este año por discrepancias internas entre sus dirigentes tras la muerte de García, quien se suicidó el 17 de abril de 2019 para evitar ser detenido en una investigación por el caso Odebrecht.

Otra de las agrupaciones que perdió la inscripción fue el derechista Partido Popular Cristiano (PPC), que fue fundado en 1966 por el exalcalde de Lima Luis Bedoya Reyes, quien también falleció el pasado 18 de marzo, a los 102 años de edad.

El PPC tuvo como candidato en las presidenciales del 11 de abril al exlegislador Alberto Beingolea, que recibió 1,65 % de los votos.

SIN PARTIDOS QUE LLEGARON AL GOBIERNO

En los comicios de este año, que dieron como ganador de la Presidencia en segunda vuelta al izquierdista Pedro Castillo, también se determinó que ninguno de los partidos que alcanzaron el Gobierno peruano en los últimos 20 años mantendrá su inscripción.

En ese sentido, además del PAP de García, perdieron su registro el Partido Nacionalista Peruano (PNP), del mandatario Ollanta Humala (2011-2016), y Peruanos por el Kambio (que cambió su nombre por Contigo), de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

El partido Perú Posible, del exgobernante Alejandro Toledo (2021-2006), perdió su inscripción oficial en 2017.

Toledo, Humala y Kuczynski están siendo investigados por su presunta vinculación con el caso Lava Jato en Perú.

EL DETALLE DE LA EXCLUSIÓN

Al detallar los motivos de exclusión de partidos, el JNE indicó que 10 agrupaciones no lograron cinco representantes al Congreso en más de una circunscripción y tampoco el 5 % de los votos válidos a nivel nacional, mientras que otras cuatro no cumplieron con la exigencia de participar en una elección de alcance nacional.

Además, se presentó el caso del Partido Morado, que obtuvo el mínimo del 5 % de los votos válidos a nivel nacional, pero no alcanzó los cinco legisladores en más de una circunscripción.

Precisamente, en la lista también figuran el Partido Morado, el Frente Amplio y Victoria Nacional, de los excandidatos presidenciales Julio Guzmán, Marco Arana y George Forsyth.

Además, está el partido Renacimiento Unido Nacional (RUNA), que preside Ciro Gálvez, también excandidato en las elecciones de este año y actual ministro de Cultura del régimen de Castillo.

Otras agrupaciones excluidas son Unión por el Perú (UPP), Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap), Democracia Directa, Perú Patria Segura, Todos por el Perú, Perú Nación y Vamos Perú.

POSIBILIDAD DE VOLVER A INSCRIBIRSE

Los partidos que han perdido su registro tienen la posibilidad de recabar firmas entre la ciudadanía para solicitar una nueva inscripción ante el JNE, aunque expertos en temas electorales consideran que será difícil que logren ese objetivo para los comicios regionales y municipales del próximo año.

Al respecto, el secretario general político del PAP, Benigno Chirinos, declaró al diario El Comercio que su agrupación ha "venido trabajando" para recabar firmas y tiene como "prioridad" su reinscripción ante el JNE.

A su turno, el Partido Morado, que a pesar de no haber pasado la valla electoral obtuvo 3 congresistas, calificó de "ilegal y arbitraria" la decisión del ROP y anunció que "defenderá su inscripción y el derecho a la participación política" de sus militantes "ante las instancias correspondientes".