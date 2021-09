López Obrador dice que EE.UU. no ha hecho "nada en años" para Centroamérica

Fotografía de archivo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien habla durante su conferencia matutina en Palacio Nacional en la Ciudad de México. EFE/Mario Guzmán

Ciudad de México, 9 sep (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló este jueves que el Gobierno de Estados Unidos no ha hecho "nada en años" para ayudar a Centroamérica y a los migrantes centroamericanos, previo al Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) que se lleva a cabo en Washington.

"Eso es lo que se va hoy a volver a plantear al Gobierno de los Estados Unidos, que de inmediato se trabaje en Centroamérica porque no ha habido nada en años. Algunas cosas a través de agencias y de la llamada sociedad civil, pero no le llega el apoyo a la gente", señaló el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

Dijo que a partir de hoy es importante que se empiece una nueva etapa porque no se ha dado atención a la población que se ve obligada a emigrar. "No ha habido en años, nada", enfatizó.

Indicó que el Gobierno de Joe Biden debe tomar de forma "inmediata" la decisión de apoyar "a los países más pobres, a los países centroamericanos" y atender las causas que originan el fenómeno migratorio.

"Que la migración sea opcional, no forzada, que no sea por la falta de empleos, por hambre, por necesidad, por inseguridad. Que la gente tenga la posibilidad de trabajar de ser feliz donde nació", refirió.

Señaló que hoy, en la reunión en Washington, se va a volverá a plantear el tema y que se puedan implementar programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo El Futuro.

"Que en seis mese se tengan resultados", zanjó.

Señaló que en la carta que envió hace unos días a Biden le habló sobre la necesidad de implementar la visas de trabajo temporales, pues para los planes de fortalecimiento para la infraestructura de Estados Unidos se necesitará fuerza de trabajo.

Por eso, consideró, debe haber un cambio y confió en que gracias a la buena relación que tiene México con el Gobierno de Estados Unidos se trabajará "para una política nueva" en el tema migratorio.

El miércoles, López Obrador había afirmado que su Gobierno no se deja "presionar" por nadie y que no es "pelele" ni "empleado" del Gobierno de Estados Unidos en materia migratoria.

La región vive una ola migratoria sin precedentes en años y, como prueba de ello, Estados Unidos detuvo el pasado julio en su frontera sur a 212.672 indocumentados, la cifra más alta en 20 años.

Al DEAN, que se celebra este jueves en Washington, acuden por parte de México el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier; y el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Yorio.

Según la Casa Blanca, esta será la primera vez desde 2016 que se celebra el DEAN.