Lasso resalta el apoyo en vacunas de EE.UU., China, Rusia, España y Canadá

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, habla en entrevista con Efe hoy, en Quito (Ecuador). EFE/ José Jácome

Quito, 9 sep (EFE).- El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, resaltó este jueves que ha logrado llevar a cabo "la más grande movilización logística" de los últimos tiempos en el país, gracias al apoyo en vacunas de EEUU, China, Rusia, España y Canadá.

"La diplomacia de las vacunas, no es sino un contacto directo frontal y permanente con países amigos como los Estados Unidos, la China, Rusia, el apoyo de España y de Canadá", manifestó el mandatario ecuatoriano en una entrevista con Efe en el Palacio de Carondelet, en Quito.

Lasso detalló que EE.UU. donó alrededor del 10 % de las vacunas requeridas, China proporcionó el 65 %, y que el gran esfuerzo en la vacunación masiva de la población -el 75 % de la población ecuatoriana mayor de 16 años en 100 días- ha sido posible gracias a la colaboración de diferentes sectores de la sociedad.

"El 24 de mayo en mi discurso de toma de posesión yo le dije a los ecuatorianos que llevaríamos a cabo la más grande movilización logística de los últimos tiempos. Eso es lo que hicimos", remarcó.

Asimismo, destacó el récord mundial logrado el 15 de julio al vacunar al 2,5 % de la población en un día, y el 17 de agosto, cuando se aplicaron 407.530 segundas dosis.

Cuando asumió funciones el actual Ejecutivo ecuatoriano apenas el 3 % de la población ecuatoriana -17 millones de habitantes- contaba con la pauta completa y el anterior Gobierno dejó 1,8 millones de dosis.

A partir del próximo lunes, Ecuador inicia la vacunación de los menores entre 12 y 15 años de dad y baraja administrar una tercera dosis de refuerzo a partir del próximo año, adelantó Lasso.

"A partir de enero empezaremos a aplicar a todos los ecuatorianos la tercera dosis, por ahora queremos ampliar hasta el fin de año superemos el 80 %", apostilló el jefe del Estado.

Lasso aseveró que el país tiene un stock de 4,2 millones de vacunas hasta fines de septiembre y cerca de 5,5 millones en números redondos para los próximos meses para completar las dos dosis o pauta completa de vacunación a la mayor parte de la población.

"Tenemos asegurada la provisión de dosis hasta fines de año y tenemos presupuesto", aseguró antes de avanzar que una nueva fase incluirá la vacunación de menores de doce años.

El Ejecutivo no descarta que puedan llegarse a fabricar vacunas en Ecuador y para ello se analiza el restablecimiento del Centro Izquieta Pérez, clausurado en 2012 por el gobierno de Rafael Correa.

"Hemos preparado une equipo técnico para iniciar toda la exploración de ese proyecto con dos alternativas: China o Rusia", indicó sobre esa posibilidad de "llevar a cabo un laboratorio para Ecuador".

Ecuador es en la actualidad el tercer país suramericano con el mayor porcentaje de personas totalmente vacunadas, después de Uruguay y Chile, según Bloombergs Vaccine Tracker, y el quinto de todo el continente con el mayor número de dosis administradas por cada 100 personas, por encima de EE.UU., conforme a Our World in Data.