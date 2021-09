Lasso no descarta cambios ministeriales y anuncia un impuesto para los más ricos

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, habla en entrevista con Efe hoy, en Quito (Ecuador). EFE/José Jácome

Quito, 9 sep (EFE).- El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, avanzó este jueves que no descarta cambios en su gabinete de ministros antes de que concluya 2021 y que el 4 % de la población con mayores ingresos tributará un impuesto para paliar los efectos de la pandemia y cumplir con los requerimientos del FMI.

Así lo declaró en una entrevista con Efe en la que defendió que el desempeño de los ministros del Gobierno debe ser sujeto a una revisión constante.

"Uno tiene que hacer una evaluación permanente para hacer los cambios que requieren y que a su vez requiere la sociedad ecuatoriana", apostilló antes de señalar que los cambios pueden ocurrir en cualquier momento, "para mejorar el rendimiento del gabinete".

Y al ser preguntado por Efe sobre posibles cambios este mismo 2021, dijo: "No, no lo descarto".

Respecto a los impuestos, explicó que solo el 4 % de la población tendrá que pagar un tributo adicional para lograr la recaudación fiscal que exige el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Hay que racionalizar el manejo tributario, que el costo de la pandemia recaiga en quienes más tenemos en el Ecuador", puntualizó sobre un proyecto de ley que presentará "muy próximamente" al Parlamento y del que no ofreció más detalles.

Lo que sí aclaró fue que los ciudadanos no se verán afectados de ninguna manera con nuevos tributos o el alza de los ya existentes.

Preguntado sobre las condiciones del acuerdo, dado que uno anterior acabó sacando a la calle a miles de ecuatorianos en octubre de 2019, en la peor revuelta civil en décadas, el nuevo mandatario aseguró que el actual tiene mejores condiciones.

El anterior "requería para 2022 una reforma tributaria equivalente a 2,5 % del PIB, aproximadamente 2.500 millones de dólares", pero el actual incluye un compromiso de "apenas el 0,7 % del PIB" ese mismo año.

"Es decir, ha habido una gran flexibilización en la negociación y una aceptación de parte del FMI. Las condiciones de Ecuador son distintas hoy", declaró el presidente al recordar su objetivo de duplicar la producción de petróleo a un millón de barriles diarios en 2025, lo que requeriría "unos 16.000 millones de dólares en inversión privada".

Sobre las intenciones de duplicar la producción de petróleo en cuatro años hasta alcanzar un millón de barriles de crudo al día, decisión que despierta recelo entre sectores ambientalistas e indígenas, aseguró que se deben aprovechar "de manera sustentable y sin afectar al medioambiente".

Insistió en que planteará sus reformas ante la Asamblea Nacional (Legislativos) donde no cuenta con apoyo suficientes y apeló al "espíritu patriota de los asambleístas", pero si no fuera el caso, repitió sus intenciones de convocar a una consulta popular para que sea "el pueblo" el que decida.

Y anticipó que tiene en proceso un proyecto de ley denominado "Creando Oportunidades" que incluye reformas en los campos de telecomunicaciones, el laboral, hidrocarburos, energía y otros.

El cambio será "inminente" en el país si se permite llevar a cabo lo propuesto, aseguró el presidente.